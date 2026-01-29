網實測喝「10cc魔法藥水」昏睡到天亮 醫示警3種人別碰：下面恐鎖死

泌尿科蘇信豪醫師發文警告，亂喝抗過敏藥水「​希普利敏」，可能導致急性尿滯留。（示意圖，Pixabay）

近期社群有網友分享實測，喝下10cc的抗過敏藥水「​希普利敏」（Cypromin），能直接昏睡到隔天，被有些人當作「登機睡覺神器」「育兒助睡魔法藥水」，但泌尿科醫師蘇信豪警告，這瓶「魔法藥水」的副作用往往在成人身上更有感，尤其對泌尿系統會有2大衝擊，提醒3種人千萬別亂喝，否則別人的神器可能是你的凶器…

蘇信豪日前在臉書提醒男士與長輩，​希普利敏了讓你「很好睡」，也可能讓你「尿不出來」。他首先說明，​希普利敏的成份Cyproheptadine，屬於「第一代抗組織胺」，因為藥物分子小、具高度親脂性，容易穿透「血腦屏障」 (BBB)進入大腦，透過抑制中樞神經產生強烈嗜睡感，雖對過敏有效，但用在成年人身上，副作用往往比主作用更有感。

蘇信豪進一步說明，希普利敏有明顯的「抗膽鹼」（Anticholinergic）作用，會造成「膀胱收縮無力」及「尿道括約肌放鬆困難」，前者會讓尿液排不出去，後者像水龍頭被鎖死、門打不開。

所以他要特別提醒「攝護腺肥大男性」「高齡長輩」「青光眼患者」別亂喝這款藥水。尤其攝護腺肥大者，希普利敏可能成為壓垮駱駝的最後一根稻草，嚴重甚至得掛急診插導尿管；長輩可能因藥物嗜睡頭暈，導致半夜起床跌倒骨折；青光眼族群則可能眼壓升高。

蘇信豪強調，這款藥物是用來治療而非睡覺的，若有過敏困擾可向醫師或藥師反映，現在已有許多「第二代抗組織胺」效果好且不嗜睡，對排尿影響極小，服用前務必諮詢醫師，「藥物適應症很重要，別人的神器可能是你的凶器。」

