網實測麥當勞「內用環保杯」直呼超噁 業者緊急回應了

近日有網友在社群發文，自稱在麥當勞用餐時，以衛生紙擦拭店內使用的塑膠環保杯，結果竟擦出黑色污垢，讓他直呼「這不知道是第幾個人留下的痕跡？而且我到底吃了幾個人的口水？」，引起線上社群熱議，甚至引出擔任速食店工作人員分享清潔作業經驗。對此，麥當勞官方回應，內用杯飲料回收後，會先人工沖洗，再放進德國品牌清洗機，以食品用洗潔劑，透過攝氏80-85度的高溫水洗，以有效殺菌、確保清潔衛生。





近日一名網友於社群平台Threads上發文，稱每次吃麥當勞內用都很疑惑環保杯到底會不會乾不乾淨，他這次心血來潮用衛生紙把杯口邊緣擦一次，才發現「X！超超超超超級噁！全部都是黑黑的垢！」、「所以這不知道是第幾個人留下的痕跡？而且我到底吃了幾個人的口水？？超級噁！」網友批評，「這種內用杯根本就只是企業想省錢，但超級無敵沒有衛生！有什麼方法可以不要用內用杯喝飲料嗎」



此文發布後迅速引發網友熱議，紛紛留言表示「有」ㄧ說ㄧ 身為前員工我也完全不敢用⋯ 一開始沒有硬性規定要用內用杯 後來硬性規定後只喝玉米湯跟柳丁汁⋯」、「這個杯子臭到不行，上次久違的到麥當勞內用 結果整杯飲料越喝越臭 」、「麥胞路過。其實杯子有專用清潔台+旋轉水柱清潔，清洗後再用80度以上熱水殺菌消毒，若會擔心可請店家更換~」。



針對網友指控，麥當勞回應，表示「台灣麥當勞餐廳所使用的內用飲料杯，是以穩定性最高的食品用級PP塑膠製作，耐用溫度自-5至110℃，無添加雙酚A或塑化劑。而內用杯飲料回收後，會先人工沖洗，再放進德國品牌清洗機，以食品用洗潔劑，透過80-85℃高溫水洗，以有效殺菌、確保清潔衛生。」



回應中也指出，麥當勞重視消費者回饋，後續將持續加強內部訓練，確認操作程序，以提供顧客安心的用餐體驗。顧客若發現有疑慮之處，歡迎第一時間告知現場管理組，以利我們即時了解並予以改正。





