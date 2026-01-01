網封「全台最頂跨年」！張惠妹、A-Lin、戴愛玲台東開唱 直播飆25萬

昨（12/31）天晚上全台瘋跨年，各縣市的跨年晚會紛紛祭出重量級卡司，而在台東跨年晚會由天后張惠妹率領著A-Lin、戴愛玲、玖壹壹、范曉萱等歌手回到家鄉開唱，線上直播觀看人數超過25萬，被稱為全台人氣最高的跨年晚會。

「妹」力無法擋！ 台東跨年直播觀看人數飆破25萬人次

金曲天后張惠妹壓軸登場，氣場全開，直播觀看人數瞬間飆破25萬人次，直接封頂，堪稱台東是2025最頂跨年晚會。

A-Lin、張惠妹等大咖都在台東參加跨年演唱會。圖／翻攝自YouTube@台東縣政府

台東跨年演唱會現場嗨翻，徹夜飆唱，阿妹親自坐鎮家鄉台東，連續飆唱多首經典金曲，唱到中間特別選了一首歌獻給一位「特別的人」，熟悉旋律一來，全場跟著唱，她選唱已故歌手方大同歌曲《特別的人》，不少歌迷紅了眼眶，場面動容，提醒所有人要珍惜身邊的人。

范曉萱綠色編髮亮相 選唱歌曲暗藏思念大S

2026台東跨年晚會東漂去旅行，湧進超過10萬人到場，阿妹更號召10組重量級藝人回到家鄉開唱，包括玖壹壹、葛仲珊、Saya、A-Lin、戴愛玲、持修、范曉萱，群星齊聚，舞台星光閃到凌晨。

金曲歌后A-Lin一連串經典歌曲把氣氛推到高點，大咖輪番上陣，沒有冷場，還有人開玩笑說「這組合真的免費嗎」！台東跨年演唱會有天后坐鎮、有懷舊金曲，話題爆棚，從跨年夜晚嗨到2026年到來。

台東／劉麟祥 責任編輯／張碧珊

