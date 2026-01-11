網徵「阿信帥照」釣出本尊 他曬1圖親開「地獄列車」！

娛樂中心／江姿儀報導



不少人會將自己崇拜的明星照片設為手機桌布，使用手機時，就能常常看見心儀的偶像，帶來滿滿愉悅與陪伴感。近日1名脆友發文徵圖，想把五月天主唱阿信當成桌布，沒想到意外釣出本尊回覆。阿信海巡神回，直接曬出自己在2025年12月「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會不小心踩空跌下舞台的畫面。本人驚喜現身，留言區網友笑倒一片，甚至支援更清晰的正面圖。





網跪求「阿信帥照」當桌布！本尊「飆地獄列車」曬1圖支援…網笑瘋：不好吧

近日1名脆友發文徵「阿信帥照」當桌布，釣出本尊回應。（圖／翻攝自阿信臉書、阿信Threads）

原PO日前在Threads上發文，向廣大脆友徵求五月天阿信的帥照當成桌布，網友見狀湧入留言區踴躍支援，結果被阿信海巡發現，昨（10日）阿信直接發出1張照片，親自駕駛「地獄列車」。不過畫面卻是2025年12月「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會阿信與言承旭、吳建豪、周渝民一同演唱時，他不慎踩空跌下2公尺高舞台的瞬間。

網跪求「阿信帥照」當桌布！本尊「飆地獄列車」曬1圖支援…網笑瘋：不好吧

阿信本人直接曬1圖支援，吸引75萬人圍觀、5.7萬人按讚。（圖／翻攝自阿信臉書、阿信Threads）





貼文一出，吸引75萬人圍觀，已累積5.7萬讚。網友笑翻「信哥不要這樣啊！」、「這張不好吧」、「官方玩哏最為致命」、「本來想說又是誰和我一樣缺德（懺悔中），結果是主唱大人…（深度懺悔中）」、「這張太糊了看不到你的帥臉，請提供另一張高清無碼照，謝謝！」、「哥不要這樣…早餐差點噴出來欸」、「哇～阿信本人！」、「哥可以不要這麼自我調侃嗎」、「說實在的這張照片飛的蠻帥的，阿信被盜帳號了嗎？」、「對不起阿信，但真的好好笑，誰會自己發自己摔倒啦？」、「當我發現此圖由地獄哏本人發布」、「差點罵人，看到用戶名，對不起剛才是我大聲了」、「國小五年級的課文寫了自嘲是幽默的最高境界，但自嘲不等於地獄哏！！！」、「本人回覆好笑程度：100000％」，還有人表示「我這裡有不同角度的」、「這張比較清楚（近距離正面圖）」，甚至曬出自己手機桌布截圖「已換」。

原文出處：他跪求「阿信帥照」當桌布！本尊「飆地獄列車」曬1圖支援…網笑瘋：不好吧

