網恐嚇「12/25接續北捷砍人案」 卓榮泰撂重話：非常痛恨！全力追查IP

北捷台北車站、中山站一帶昨天發生隨機攻擊事件，27歲的張文丟擲煙霧彈、砍殺路人後墜樓身亡，造成3名無辜民眾喪命，還有11人受傷。沒想到，後續又有人在網路上恐嚇，揚言要接下未完成的任務，還點名高雄車站。行政院長卓榮泰今（20）日到內湖三軍總醫院探視傷者，他痛斥，非常痛恨這樣的行為，警方全力追查，要找出IP讓放話者變成社會公懲的對象，希望大家求得一個心安。

張文在台北車站、中山站隨機攻擊，還衝進中山南西誠品百貨行兇，最終墜樓身亡，連同兇嫌在內，造成4死11傷。然而，卻有網友在網路平台發文聲稱，張文是他的兄弟，是一個組織，會接下張文未完成的任務，點名下一個地點是高雄車站，還恐嚇12/25會有更大的事件。

民眾憂心會有模仿犯，卓榮泰今天到內湖三軍總醫院探視傷者時表示，謝謝大家從昨天到今天持續關心，一早來到三軍總醫院，謝謝院長、副院長、主任所有醫療團隊，從昨天到現在細心照料，剛剛探望的是年輕的蔣先生，蔣先生的傷勢在右邊胸部，幸好沒有傷及肺部重要器官，昨天進行開刀。

卓榮泰說，剛剛看蔣先生非常正向樂觀，家人非常擔憂，但是蔣先生比較積極的心態，應該有助於及早恢復健康。他說，蔣先生是一位誠品的職員，張姓的犯嫌衝到2樓去沒有任何接觸，直接對蔣先生會揮長刀，這是無差別的傷害，幸好醫療團隊細心照顧，希望早日恢復。

卓榮泰指出，這個事件給社會一個很大的震撼，要重新檢討很多的工作，但此時要拜託社會對不實在、不正常的訊息，都能夠減少互相傳遞。他也痛斥，網路上肆意傳播惡意的傳話，從昨天開始就透過警方系統全力追查，要找出IP，讓對方變成社會公懲的對象，希望大家求得一個心安。

「是真是假都不應該這樣子，非常痛恨這樣的行為，這個對社會完全是負面的、敗害的」，卓榮泰表示，會全力追查出來，也指示警方加速加快全力追查，希望大家以此為戒，不要再有這樣的行為出現。

至於張文的犯案動機，卓榮泰說，還要繼續追查。

