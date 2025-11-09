網惡意捏造「捐80億歐元交換蕭美琴演講」 他籲國人：拒絕謊言

即時中心／潘柏廷報導

副總統蕭美琴應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾峰會，並進行專題演講；但沒想到，有一名網友宣稱「法國bbc報導台灣捐80億歐元，然後讓副總統上去噴20分鐘的口水」，總統府今（9）日立即發聲明強調是惡意捏造，並已報警處理。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱強調，對於這樣的謠言除駁斥，更要呼籲國人正視打壓台灣的就是中國，「因此保護台灣，我們就要挺身而出，拒絕謠言！」。

鍾佳濱今日表示，台灣在國際外交上的處境艱難，向來都是由於中國的打壓，包括斷台灣的邦交國都是中國常用的手法；因此，當台灣很難得在國際外交上取得巨大的成果，當然中國也會無所不用其極扭曲、抹黑、污衊。

話鋒一轉，鍾佳濱指出，現在居然有宣稱引用法國媒體BBC報導，但事實上這樣的謠言已被總統府發言人澄清，完全沒有說用錢買外交、買演講。他呼籲，網路上的傳言請大家不要再流傳，而看到的人也不要被這樣的帶風向影響。

同時，鍾佳濱認為，台灣的國際成果是全體國人的驕傲，且今天副總統蕭美琴代表的不是個人，而是代表中華民國台灣、國際對於台灣的日益肯定，也是全體國人在國際上被人看到的驕傲。

最後，鍾佳濱喊話，對於這樣的謠言除駁斥，更要呼籲國人正視打壓台灣的就是中國，「因此保護台灣，我們就要挺身而出，拒絕謠言！」。





