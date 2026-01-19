網戀假老公匯港幣「示愛」！台中女導遊怦然心動1動作 30萬遭盜領一空

記者潘靚緯／台中報導

台中女導遊陷入網戀，男網友聲稱已匯款一筆錢表達心意，女導遊為了領取港幣，掉入詐團陷阱。 (圖／翻攝畫面)

台中市一名57歲王姓女導遊，近期透過網路認識一名「港仔男神」，兩人聊得火熱感情迅速升溫，雙方互稱「老公、老婆」，男網友稱已匯款一筆港幣給王女，作為「確立戀愛關係的心意」，讓王女相當感動，但因王女未設外幣帳戶無法領取，男網友遂好心介紹一名線上「專員」協助處理，對方要求提供提款卡密碼，再謊稱要匯款「保證金」，就能順利領取港幣，王女急著到銀行準備解除定存，這才驚覺帳戶內30萬元已遭盜領一空，心碎表示再也不相信網戀。

廣告 廣告

台中市警四分局指出，日前大墩派出所接獲新光銀行行員通報，一名王姓女導遊打算臨櫃解除50萬元定存，但因未設外幣帳戶，加上女導遊對匯款用途說詞反覆、前後矛盾，引起行員高度警覺，擔心可能遭受詐騙，12日通報警方尋求協助。

台中女導遊深信網戀男網友說詞，準備到銀行解除定存匯出50萬，沒想到一查戶頭30萬已被盜領一空。(圖／翻攝畫面)

警方趕到銀行時，王女表示因從事導遊工作，常接觸外籍遊客，1月在網路結識一名香港男子，雙方日夜傳訊感情迅速升溫，以「老公」、「老婆」互稱，「港仔男神」聲稱要匯進一筆港幣作為「確立戀愛關係心意」，讓王女相當感動，但由於王女沒有外幣帳戶，男網友假意貼心介紹線上「專員」，該名專員先以「辦理外幣帳戶須進行資產審核、財力證明」為由，又稱需「清查帳戶額度」，要求王女提供提款卡及密碼協助作業。

過程中，專員再進一步誆稱王女已通過審核，只要再繳交台幣100萬「保證金」，即可順利開戶領取港幣。王女深信不疑，立即趕往新光銀行要解除定存，幸好行員機警立即報警，員警臨櫃檢視王女手機對話紀錄，確認為典型「假交友結合假專員」詐騙手法。

在員警一步步分析下，王女這才驚覺不對勁，進一步查詢帳戶餘額時，更赫然發現先前交出提款卡密碼後，帳戶內近30萬元現金已遭盜領一空，當場臉色大變，幡然醒悟取消匯款，成功攔阻50萬元落入詐騙集團之手。

警四分局強調，詐騙集團常利用「網路交友」、「感情培養」降低戒心，再透過「外幣匯款」、「專員協助」、「保證金」、「帳戶清查」等話術層層誘騙。再三呼籲，任何要求提供提款卡、密碼，或以各種名目要求繳交保證金、驗證金者均是詐騙。

更多三立新聞網報導

疑「幫開刀」影片流出！中榮：高度懷疑無照廠商執刀 免除2醫主管職

以為火氣大「嘴破3個月沒好」！ 53歲男無痛感難張口 竟罹口腔癌2期

17歲少年亂約砲！GG流膿紅腫染2性病 看診急問「何時開機」醫師傻眼

購物吃大餐「公帑全買單」！南投前消保官翻供不認恐潛逃 遭限制出境

