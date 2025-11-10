網戀半年堅信網公不騙人 5警銀苦勸51歲婦守住250萬元定存

cnews204251110a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第一警分局西區派出所，日前下午2時許，接獲轄內台中銀行通報指稱，51歲李姓婦人疑似遭遇愛情交友投資詐騙。第一警分局表示，轄區警員王偉丞、李峻邑等人，獲報後立即趕赴現場。原來李姓婦人在網路上認識了1名男網友，2人相識半年互稱「老公」、「老婆」，還準備一起投資虛擬貨幣，要解除定存250萬元。員警進一步了解發現，婦人口中的男網友，竟是僅透過LINE加好友的年輕男子，察覺情況可疑，當即展開勸阻行動，及時攔住了婦人被騙。

警方表示，婦人原本計畫先將在台中銀行定存的250萬元資金解約，轉入土地銀行帳戶，再匯至虛擬貨幣交易所。員警耐心詢問投資細節，婦人一度堅稱對方是真心相待，否認被騙，甚至強調兩人以「老公、老婆」互稱。為了讓婦人死心，員警查詢婦人提供的投資APP名稱，卻發現網路上查無任何資訊，合理懷疑是高風險詐騙平臺，於是耐心說明可疑之處。最終，在3名行員與2名員警共5人的通力合作下，成功攔阻李女解除定存，保住辛苦積蓄。

第一警分局指出，詐騙集團近來常以「假交友真詐財」手法，透過社群網站或交友軟體隨機加好友，並盜用帥哥、美女照片博取信任，進而誘導被害人投資虛擬貨幣或匯款。民眾如遇不明投資邀約應提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，避免辛苦錢落入詐騙集團手中。

照片來源：台中市警方提供

