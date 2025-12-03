網戀女友7天就哭「爸死沒錢葬」老翁看戶頭心碎 普發1萬現金險沒了

記者陳佳鈴／台中報導

一聽到網戀的女友哭著說「爸死沒錢葬」，老翁立刻要轉匯自己剛收到的普發一萬現金。(圖/翻攝畫面)

台中一名 75 歲陳姓老翁近日在網路上認識一名女子，才聯繫七天女子就向老翁哭訴「父親腦溢血過世，喪葬費無著落」，並哭求他協助度過難關。老翁心生憐憫準備將剛剛領到的普發現金一萬轉匯給女子，直到警方指出匯款的帳戶是一名男子名，才讓老翁發覺自己的「真心換絕情」。

台中市警局烏日分局龍井分駐所表示，日前接獲郵局通報，一名長者堅持要將剛領到的普發現金匯給一名素未謀面的女網友，行員擔心他受騙，遂請求警方協助。員警到場後翻閱 LINE 對話，立即識破該案例屬典型「假交友詐騙」。

對方每日噓寒問暖、甜言蜜語不斷，不到七天，女子就以悲戚口吻告訴陳男「父親腦溢血過世，喪葬費無著落」，並哭求他協助度過難關。(圖/翻攝畫面)

陳男向警方表示，幾日前一名陌生女子突然加他為好友，對方每日噓寒問暖、甜言蜜語不斷，讓獨居的他以為遇上遲來的緣分。兩人僅認識七天，女子就以悲戚口吻告訴陳男「父親腦溢血過世，喪葬費無著落」，並哭求他協助度過難關。

警方指出，女子提供的匯款帳戶竟是一名陌生男性，加上不斷催促匯款，都是詐騙集團常見的話術模式。員警耐心向陳男分析詐騙手法，並強調「真正的家屬不會使用他人帳戶收錢」，逐一點破疑點。

老翁聽取警方及行員的勸告後，才驚覺自己遇上詐騙，連忙取消匯款。他頻頻向警方致謝，感激對方及時介入，替他守住普發補助金這筆「小確幸」。

