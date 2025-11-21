網戀男網友誆竹聯幫「見面要送3萬6」 台中人妻超商崩潰嚇哭：我好害怕

記者潘靚緯／台中報導

台中人妻疑遭遇交友詐騙，在超商ATM前崩潰痛哭。(圖／翻攝畫面)

台中一名43歲陳姓家庭主婦，疑似遇到網路交友詐騙，上週在超商提款機前突然情緒失控放聲大哭，店員見狀趕緊報警，婦人一見到警察哽咽哭喊「我好害怕！」，透露自己透過社群平台結識網友，對方先以甜言蜜語博取信任，隨後要求她如果要「正式見面」，需先購買價值3萬6千元的禮物卡展現誠意，最後甚至恐嚇要對家人不利，她被嚇得不知所措，所幸警方及時協助，成功阻詐。

中市警四分局春社派出所接獲通報，一名女顧客在超商激動大哭，疑似遭遇詐騙，立即趕往現場後，發現女子坐在提款機旁痛哭失聲，向員警透露自己在社群平台結識男網友，對方以甜言蜜語博取信任後，先要求她提供信用卡資料與額度，接著更說若想「正式見面」，必須先購買價值3萬6000元的禮物卡作為「誠意保證」。

台中人妻遭聲稱是竹聯幫黑道的網友威脅人身安全，一見到員警害怕得直發抖。(圖／翻攝畫面)

陳女起初半信半疑，但越想越不對勁，不料男網友竟恐嚇自己是「竹聯幫成員」，若不照辦就會「查出住址、對家人不利」，使陳女驚恐萬分、當場情緒潰堤，在超商崩潰痛哭，向員警哭訴過程中，仍不斷顫抖、哭喊「我真的很害怕！」。

員警聽完始末後耐心安撫，解釋是常見的交友詐騙手法，並進一步耐心說明「他叫妳拍卡片、叫妳買點數卡？這就是標準詐騙。」，有些詐騙還會假借竹聯幫名義，甚至傳血腥照片恐嚇，全是假的，經再三確認陳女尚未完成任何金錢交易，陳女才逐漸冷靜下來，放下心中的大石，成功阻止損失。

警方提醒，網路交友若出現「要求匯款、購買禮物卡、代為驗證帳戶、提供個資」等情形，就是詐騙常用話術；如有疑慮應立即撥打165反詐騙專線或110查證，避免遭恐嚇或財損。

