網戀要小心！男子「把女友賣到緬甸」爽拿22.5萬 下場慘了

大陸廣東梅州市一名女子因網戀受騙，遭「男友」以人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）價格賣到緬甸詐騙集團，至今下落不明。事後拐賣網戀女友的男子被逮捕，法院依法判處18年有期徒刑，併罰人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）。

根據陸媒《梅州日報》報導，這起案件發生於2024年12月至2025年1月期間，犯罪嫌疑人羅姓男子透過網路發布交友及招聘信息，假意與廣東梅州的陳姓女子談戀愛，當取得女方信任後，再以「到泰國開辦銀行帳戶跑分洗錢可獲高額報酬」為由，誘騙陳女偷渡出境；陳某經寮國、泰國後進入緬甸苗瓦迪，至今下落不明。

據了解，羅男以人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）價格與詐騙集團成交拐賣陳女，且不只有陳女一名受害人，其他受害人被羅男及同夥以人民幣4萬元（約新台幣18.2萬元）至6萬元（約新台幣27.3萬元）不等價格出售。

直到2025年1月6日，陳女的家屬向公安機關報案，警方迅速立案偵查，於1月10日逮捕羅男。梅州市梅江區人民檢察院隨後對羅男提起公訴，認定羅男以非法牟利為目的，多次非法幫助他人到海外，並將女性拐賣至境外給詐騙集團，已觸犯多項罪名。

2025年7月法院依全部公訴意見判處羅男有期徒刑18年，併罰人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）。羅男不服宣判，提出上訴，但於11月二審被駁回，維持原判。最令人痛心的是，陳女至今仍下落不明，家屬等不到她回家。

對此，檢察機關提醒，犯罪分子利用受害人急於賺錢的心理，以假意戀愛哄騙女性，手法新穎難辨；特別呼籲民眾應提高警覺，慎防類似網路誘騙與跨境拐賣案件發生。

