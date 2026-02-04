網戀論婚嫁還要投資虛擬貨幣 65歲婦貸款險被騙美金3萬元

cnews204260204a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第一警分局民權派出所，日前下午3時許獲報，轄內1家中國信託銀行科博館分行，1名65歲婦人準備辦理保單貸款美金3萬元。第一警分局表示，派出所副所長李國裕及警員廖國豪等，獲報趕赴現場處理。原來婦人透過網路，認識了1名自稱在香港工作的男子，雙方互動頻繁並論及婚嫁，對方隨後以「投資虛擬貨幣」為由，逐步引導婦人加入不明投資平臺，並教導她如何操作平臺帳戶，企圖誘騙婦人投入鉅額資金。

警方表示，當天婦人前往銀行，辦理保單貸款美金3萬元，折合約新台幣93萬元。她向行員表示，貸款是要做為投資用途。但行員發現婦人，對投資內容含糊不清，研判有高度被詐騙風險，立即通報警方處理。員警到場與婦人對談，研判為典型的「假交友投資詐騙」手法。也說明詐騙集團，常以培養感情博取信任後，再推薦投資標的，並將資金轉入不明平臺，最終捲款失聯。

第一警分局呼籲，詐騙集團常以交友、愛情包裝投資話術，誘騙被害者。民眾如遇網友推薦投資，要求轉帳至陌生帳戶，務必提高警覺。也可撥打165反詐騙專線或向就近派出所諮詢，警方將持續強化警銀合作，共同守護民眾財產安全。

照片來源：台中市警方提供

