網戀變投資陷阱！萬華分局「警銀聯手」成功攔詐 保住男子140萬元積蓄

員警抵達現場了解情形，耐心勸說並舉例實際詐騙案例，被騙民眾恍然大悟，驚覺自己差點落入詐騙陷阱，當場放棄提領念頭，成功守住140萬元。 （圖／記者 趙靜姸翻攝）

【警政時報 趙靜姸／臺北報導】臺北市政府警察局萬華分局日前成功攔阻一起高額詐騙案件，及時阻止施姓男子臨櫃提領新臺幣140萬元投入虛擬貨幣投資，成功守住民眾辛苦積蓄，展現警方與金融機構即時聯防、防詐攔阻的成效。

萬華分局莒光派出所警員張哲源、林晏瑞日前接獲轄內郵局通報，指稱一名男子欲臨櫃提領鉅額現金，並表示資金用途為投資虛擬貨幣。行員在關懷提問過程中察覺說詞可疑，擔心民眾可能遭詐，立即通報警方到場協助。

廣告 廣告

警方到場了解後，確認該名男子為施姓男子（66年次）。施男表示，日前於網路上結識一名女子，對方向其介紹「高回報、低風險、保證不賠」的虛擬貨幣投資管道，並不斷遊說其投入大筆資金。

警方聽聞後，立即研判為典型「假交友結合投資詐騙」手法，向施男說明詐騙集團常先以感情或交友博取信任，待關係建立後，再誘導被害人投入資金，逐步蠶食鯨吞財產的慣用套路。經張、林二員耐心勸說並舉例實際詐騙案例後，施男恍然大悟，驚覺自己差點落入詐騙陷阱，當場放棄提領念頭，成功守住140萬元。

施男事後也對警方與郵局行員在第一時間即時攔阻、耐心說明，協助其避免重大財務損失，表達由衷感謝。

萬華分局莒光派出所警員張哲源（左）、林晏瑞（右）（圖／記者 趙靜姸翻攝）

萬華分局呼籲，詐騙手法不斷翻新，凡是標榜「高報酬、低風險、保證獲利」的投資訊息，幾乎都是詐騙陷阱，民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明的投資訊息。若有任何疑問，可隨時撥打165反詐騙專線、110報案電話，或直接前往鄰近警察機關諮詢查證，以確保自身財產安全。

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告