網戀陷阱多 警民合作成功拆穿愛情騙局
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第四分局安樂派出所在114年11月21日上午接獲轄內當舖員工通報，稱有民眾疑似遭遇假交友詐騙，竟欲以房契抵押方式借貸新臺幣20萬元，警方立即趕赴現場，與店家一同關懷提問，成功阻止詐騙發生。
經查，蘇姓男子於網路結識一名自稱來自香港的女子，雙方素未謀面，對方卻以「老公」稱呼並持續要求金錢。蘇男深信不疑，遂前往借貸準備匯款，當舖員工察覺異狀後立即通知警方，巡佐吳元劭、警員朱曉梵到場後，在蘇男同意下檢視其手機內容，發現此為典型假交友詐騙手法，經員警耐心說明與勸導，蘇男終於打消借貸念頭，成功攔阻20萬元損失。
基隆市警察局第四分局提醒市民，網路交友務必保持警覺，凡是以「愛情」、「投資」等理由要求匯款，極可能是詐騙手法。如遇可疑情況，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案，警方將即時協助，守護市民財產安全。
其他人也在看
基警入校宣導 認識毒品哪不好
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】叮叮噹、叮叮噹，一年一度的聖誕節即將到來，基隆市警察局少年警察隊為防範青少年誤用毒 […]民眾日報 ・ 1 天前
假投資騙局曝光 基警成功阻詐並查獲犯嫌
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第四分局安樂派出所於114年11月18日接獲轄內金融機構通報，行員發現 […]民眾日報 ・ 1 天前
藍推地方制度法修正 蘇巧慧：因人設事
（中央社記者黃旭昇新北22日電）民進黨立委蘇巧慧今天出席樹林區濟安宮活動時說，地方制度法原本以人口多寡設定副首長名額，如今台北市人口減少，本來就該調整，但國民黨「因人設事」，不是好的立法態度。中央社 ・ 19 小時前
月世界案外案市府控立委抹黑喊告 陳菁徽反批陳其邁提告是神邏輯
高雄月世界「垃圾山」意外出現政壇角力案外案，藍綠互指主嫌李有財與對方政黨關係密切。日前國民黨立委陳菁徽在臉書貼出李有財競選海報，指高雄市長陳其邁曾力挺李有財，高市府隨即表示照片是李男自行合成上網散布，中廣新聞網 ・ 19 小時前
影/中壢警「雷霆除暴」臨檢 唾液快篩揪出通緝犯
桃園市警局中壢警分局21日晚間執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合刑事警察大隊、保安警察大隊霹靂小組、交通警察大隊及外事科等警力，總計動員99名警力，針對轄區中山路270巷、永興街等治安熱點部署4處臨檢點，並前往KTV、酒店、撞球場、旅館等23處特種營業場所執行臨檢，同步加強外籍人口盤查。中天新聞網 ・ 19 小時前
無懼中共通緝令！ 沈伯洋現身荷蘭法院嗆聲
中共日前以分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋發布全球通緝令，然而沈伯洋不僅未受影響，還與立委范雲一同前往荷蘭出席國際自由聯盟會議。他特地在審判獨裁者的海牙國際刑事法院前拍攝影片，公開回應中共的通緝令。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
衛福部解禁福島食品 卓榮泰：抽驗20多萬件無不合格
食藥署宣布啟動「日本食品回歸常態管理措施」，意味福島進口食品全面解禁。惟近期因日本首相高市早苗拋出「台灣有事論」，引發中日關係緊張，北京當局更祭出暫停進口日本水產政策；在此時間點下，台灣宣布分階段解除日本部分地區食品禁令，引發外界關注。針對相關質疑，卓榮...CTWANT ・ 19 小時前
獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光
即時中心／徐子為、黃彥翔報導今（22）天傍晚，一輛白色轎車行經高雄市大順一路與龍德路口時，疑似未注意輕軌軌道區，直接衝上軌道，還撞斷一旁的告示牌，導致車頭全毀，所幸駕駛並無大礙，警方獲報也到場處理，同時要釐清事發原因。高雄警方指出，22日17時許，獲報大順一路有交通事故，現場為王男（22歲）駕駛自小客車沿大順一路（西往東方向）直行，自稱頭暈身體不適偏離車道，自撞輕軌軌道路面石墩及號誌燈桿。造成自小客車車頭、輕軌號誌桿損毀，現場王男臉部有擦傷無需送醫，王男經實施酒測並未發現酒駕情事，詳細肇事原因由交通大隊分析研判中。警方到場後，為避免影響一般車輛通行，先以人力方式協助將車輛移置路旁，並通報捷運公司到場處理修繕號誌。更多最新資訊，請鎖定《民視快新聞》。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光 更多民視新聞報導藍委竟誣賴陳其邁「力挺垃圾山主謀」 邱議瑩嗆潑髒水：支持提告民眾黨北市議員席次不保？黃國昌自信喊話：絕對可以「4+2全壘打」立院三讀通過「李四川條款」全國增設18位副縣市長 國庫每年多燒近1億元民視影音 ・ 18 小時前
化身柯文哲分身 陳佩琪代夫跑攤談柯近況
前民眾黨主席柯文哲，近期動作不斷，除了被爆出會跑到台玻大樓開會，他的妻子陳佩琪，也分享他近期在學習醫學知識，還會跟AI吵架。民眾黨主席黃國昌則說，柯文哲何時復出，以他的計劃為主，會按部就班地來進行。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 21 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 1 小時前
危險！女癱軟路面男攙扶不動導致車回堵 警：喝醉
台南市 / 綜合報導 有民眾，昨天下午一點多行經台南中西區海安路二段時，目擊一名女子，癱軟在道路上，而一旁還有一名男性友人，試圖要將她攙扶上車，卻似乎攙扶不動，就這樣在道路上僵持許久，過程也造成後方車輛回堵，影片PO網，網友認為實在太危險了！警方說，女子是因為喝醉酒，才會開啟車門癱軟在地，後續也被駕駛扶回車內離開現場，不過這行為恐怕已經違反道交條例。 車輛通行道路上，一名男子試圖攙扶，癱軟在地的女子，過程中有騎士放慢車速，小心翼翼從旁通行，男子好不容易，將女子攙扶起來，沒多久又再次倒地，這過程也引來用路人注目，只是長達近一分鐘，男子依舊攙扶不起，最後女子直接倒臥地面上。記者VS.附近住戶說：「中午車輛還蠻多，車輛很多，像我們一般來講的話，我們會先圍個路障，然後再報警，然後再請警方來處理，這樣子是有點不可思議的動作，(車很多)對啊，重點是，車子太多了，她這樣子，其實雙方都蠻危險的。」記者VS.附近住戶說：「(這樣危險嗎)在路中當然危險，(這裡車很多嗎)對。」事發路段，就在台南中西區海安路二段，昨(22)日下午一點多，女子不明原因倒臥車道上，疑似友人的男子，試圖將人，拉上車，期間，男子轎車停在路中，也讓後方車流回堵，目擊過程民眾，將影片PO網後，網友回應：「『太危險了』、『應該先報警或叫救護車』」。警方說影片中女子，是因為喝醉酒才會倒臥倒臥到路上，幸好沒有發生意外，不過這過程，影響其他用路人，恐怕行為也已經觸犯道交條例。 原始連結華視影音 ・ 51 分鐘前
北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器
昨(22)日晚間11點多，北捷西門站車廂內傳出亮利器恐嚇事件！原來是一名婦人不滿被陌生男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛，婦人從包包中拿出利器，說是要自保，不過下一秒就往男子逼近，嚇壞車上乘客出聲勸阻，警方...華視 ・ 51 分鐘前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 15 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 22 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 20 小時前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 17 小時前