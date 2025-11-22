網戀陷阱多 警民合作成功拆穿愛情騙局

圖說：基隆市第四分局安樂派出所巡佐吳元劭、警員朱曉梵。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第四分局安樂派出所在114年11月21日上午接獲轄內當舖員工通報，稱有民眾疑似遭遇假交友詐騙，竟欲以房契抵押方式借貸新臺幣20萬元，警方立即趕赴現場，與店家一同關懷提問，成功阻止詐騙發生。

經查，蘇姓男子於網路結識一名自稱來自香港的女子，雙方素未謀面，對方卻以「老公」稱呼並持續要求金錢。蘇男深信不疑，遂前往借貸準備匯款，當舖員工察覺異狀後立即通知警方，巡佐吳元劭、警員朱曉梵到場後，在蘇男同意下檢視其手機內容，發現此為典型假交友詐騙手法，經員警耐心說明與勸導，蘇男終於打消借貸念頭，成功攔阻20萬元損失。

基隆市警察局第四分局提醒市民，網路交友務必保持警覺，凡是以「愛情」、「投資」等理由要求匯款，極可能是詐騙手法。如遇可疑情況，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案，警方將即時協助，守護市民財產安全。