網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶

警方攔阻2大叔遭詐。（圖／翻攝畫面）

豐原警分局轄內派出所昨日與一家銀行攜手合作，在短短半小時內，於同一家銀行成功攔阻了兩起「網路交友詐騙」案，及時為兩位中年男子守住了辛苦錢。警方藉此呼籲民眾，務必嚴防網戀陷阱，以免財物損失又傷心。

第一起案件發生在上午，58 歲的林姓男子接獲銀行行員通報，他日前透過網路結識了一名自稱在國外工作的女子，兩人認識不久就以「老公、老婆」互稱。該女子隨後聲稱將返臺開設美容院，以外幣帳戶無法使用為由，要求林男協助開立新帳戶代為收款。豐原派出所副所長曹志瑋、警員曾裕哲趕到現場後，立即向林男說明這是詐騙集團常見的「人頭帳戶」手法，林男聽後恍然大悟，當場停止辦理開戶手續。

就在警方苦勸林男的同時，隔壁櫃檯的行員又通報，一名 67 歲的黃姓男子匯款用途可疑。經了解，黃男雖向行員表示匯款是購買農機具，但收款帳戶卻屬於境外銀行。警方抵達後，黃男坦言是透過網路交友認識了一名女子，雙方以「國王、寶貝」等親暱稱呼互動。該女子多次以「工作資金短缺」為由，向黃男索討錢財，並要求將人民幣 2 萬元（數額不大）匯入指定帳戶。黃男最終在警方的勸說下，明白是詐騙，立即停止匯款。

豐原分局強調，詐騙集團常利用甜言蜜語和「人頭帳戶」或「投資周轉」等話術誘騙民眾，希望民眾提高警覺，遇到類似可疑情況應立即撥打 110 或 165 反詐騙專線查證。

