網戀騙光近5千萬! 為「付費就能見面」銀樓小開偷自家黃金 警逮車手抓7共犯

[Newtalk新聞] 網路交友詐騙層出不窮，台中一名 45 歲銀樓小開近日遭詐騙集團鎖定，短短一個月內投入近 5 千萬元現金與黃金，警方組成專案小組緊急攔查車手，並持續向上追查詐團成員。

據台中市刑大偵三隊長杜旻信表示，這名未婚銀樓小開因在 Telegram 上想結識女網友，遭詐團以「付費就能見面」為誘因，進一步包裝成所謂「穩賺不賠」投資方案，引導他多次面交巨額現金。每次取款金額約 300 萬至 500 萬元不等，短短一個月即高達 18 次交易，累計金額逼近 5 千萬元。期間，被害人甚至變賣家中黃金，並動用店內預備款籌錢，卻仍未察覺異狀。

家屬發現家中金流異常後，立即報案，警方成立專案小組，掌握詐團仍持續與被害人聯繫。為防止財損擴大，警方佯裝安排面交，當銀樓小開準備交付現金時，立即攔查。行動中，體格壯碩的 46 歲鄭姓車手一度激烈反抗，員警施以「大外割」警技將其壓制並銬上手銬，當場查獲 450 萬元現金、兩支手機及偽造投資公司工作證等犯罪工具。

警方訊後依詐欺罪嫌將鄭男移送台中地檢署偵辦，檢方核准羈押，並在近日偵結起訴。同時，專案小組持續向上追查，已查出包括收水頭在內的 7 名詐團成員，案件偵辦中。

杜旻信指出，詐團分工明確，先透過社群平台張貼交友訊息鎖定目標，以噓寒問暖取得信任，再以假投資手法詐取財物。警方呼籲民眾，網路交友應謹慎，切勿輕信金錢交易或投資承諾。

