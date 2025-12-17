網戀「香港情郎」甜喊代收包裹 烏日警護送癡情婦贖回珍藏黃金





台中市一名49歲陳姓婦人，日前透過通訊軟體結識一名自稱「香港籍」的男子，陷入情網僅兩個月，便遭對方以「寄送重要包裹」為由，要求代墊新臺幣38萬元運費。陳婦不疑有他，竟將珍藏多年的36錢金飾全數變賣籌款。

所幸物流人員機警發現異常，通報烏日分局員警到場。經開箱查驗，高價包裹竟只是幾盒廉價的「火龍果飲料」，陳婦當場心碎淚崩，但在員警協助下順利贖回金飾。

烏日分局烏日派出所巡佐王瑞波、警員李政鴻，於日前中午12時40分接獲物流營業所通報。站所人員表示，一名婦人剛領取4件貨到付款包裹，支付了高達38萬元的現金後便匆忙趕去上班。由於婦人對包裹內容一問三不知，且金額龐大，工作人員察覺有異，機警地暫緩入帳並報警求助。

員警隨即聯繫陳婦，請其下班後務必返回營業所釐清。陳婦到場後向員警表示，兩個月前在網路上認識該名香港男子，對方每日噓寒問暖，並以結婚為前提交往。近日男子聲稱寄送了「重要禮物」來台，需請她代收並墊付費用。為了籌措這筆鉅款，陳婦甚至將家中珍藏多年的36錢金飾拿到銀樓變賣。員警一聽便知這是典型的「假交友真詐財」手法，並徵得陳婦同意當場拆開包裹。

原本以為的定情貴重物品，開箱後竟是市價不到50元的4盒火龍果飲。陳婦目睹真相，從原本的期待轉為驚愕，最後心碎落淚，感嘆「真心換絕情」。

由於陳婦手捧38萬現金鉅款，且無法立即透過ATM回存，為確保其人身及財產安全，員警不辭辛勞，駕駛巡邏車視民如親跨區護送陳婦前往10公里外的大肚區銀樓。在員警陪同下，陳婦順利將稍早變賣的金飾全數贖回，看著失而復得的金飾，她破涕為笑，頻頻感謝員警與物流人員的熱心幫忙。

烏日分局分局長劉雲鵬呼籲，詐騙集團常利用網路交友軟體，盜用帥哥美女照片搭訕，以甜言蜜語博取信任後，再以「寄送禮物」、「卡在海關需付運費」等理由詐騙錢財。民眾切勿輕信網路上的陌生人，若遇可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線或110報案，多一分查證，少一分受害。

