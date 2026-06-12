網戰翻！高麗菜讀「高離菜」 批蚵仔硬套台語變「鵝子」：向中靠攏？

有國文老師提出教育部「88年一字多音 審訂」裡，蚵仔煎讀作「鵝紫煎」雖正確但她不敢讀。（本刊資料照）

許多字詞的官方讀音與日常口語大相徑庭，日前有國文老師發文，提到教育部「88年一字多音 審訂」裡的「高麗菜（讀高離菜）」、「蚵仔煎（讀鵝紫煎）」等正確讀音她現實中根本「不敢讀」，主要只是為了讓孩子應付考試，不料貼文引發強烈共鳴，更意外引爆一場關於台語與政治意識形態的社群大論戰。

雅麗老師在臉書粉專「雅麗老師學習方法教室」曬出注音對比圖，並發文表示她知道理論上，圖片上的都應該要讀「88年一字多音審訂」注音，但實際上，她只讀半部，「讓孩子知道並且考試才會對。 而這些不自然的審訂音，也引來網友紛紛留言嘲諷「兒子吃著自己煎的ㄜˊ子煎，他覺得裡面的ㄜˊ子很肥美，我兒子傻眼」、「買『ㄓㄚˊ雞』一定會被老闆說是『ㄓㄚˋ雞』」。更有大批網友從語言學角度一針見血指出，蚵仔煎、刈包等詞彙原本就是台語語境，網友甚至直接甩出台語羅馬拼音怒轟「Koah-pau就Koah-pau，唸什麼ㄧˋ包？」、「硬要裝上一個違反習慣的讀音是有什麼意義？」。

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令人意外的是，爭論也上升到政治與文化層面，有網友質疑「俄國就俄國哪來的鵝羅斯也是往中共國的音靠」、「髮國跟鵝羅斯是什麼中國文盲讀法？」，直指許多審訂音聽起來很像在看陸綜、陸劇的大陸腔，痛批台灣的音才最標準；但也有人持反對意見，直言「巧虎都讀高離菜跟ㄎㄚ哩，以幼兒啟蒙來說做得很好」、「下載、主播在我小時候（10～20年前）就有聽過了」。

網友普遍認為，語言是為了眾人方便溝通而存在，不應淪為增加親子代溝的工具，紛紛無奈高喊「教育部別來亂了」、「生活的地方溝通順利才最重要」。

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