網抓2線索「美國行機票」范姜買單！「家人」挺粿粿酸：好像還沒付錢噢

娛樂中心／台北報導

王子過去跟粿粿、「最美校花」簡廷芮等好友一起出遊美國的影片也被翻出。（圖／翻攝自Youtube）

范姜彥豐和粿粿婚變，兩人隔空開撕，范姜指控粿粿和王子一行人島美國旅遊返台後態度轉變，日前有網友翻出過往兩人在社群軟體上的影片，直指粿粿赴美機票很有可能是范姜彥豐送她的禮物。對此，粿粿的「家人」、Uni-Girls前成員Kiwi（林家莉）全說了。

范姜彥豐1年多前曾在粿粿生日當天送對方一張「空白機票」，寵溺表示：「讓妳選擇妳想去的地方，讓妳可以不用擔心小孩、工作，妳就好好出國放鬆。」加上粿粿今年4月曾在IG曬出與「美國行」成員之一簡廷芮的合照，發文寫道：「剛好我們の尢不約而（兒）同（童）都送我們自己旅行當生日禮物，但應該是沒想到，我們會用在那麼遠又那麼久的一趟吧」一番話似乎證實美國行正是范姜彥豐買單。

網友挖出范姜彥豐曾送給粿粿一張「空白機票」，懷疑美國行就是這張機票。（圖／翻攝自Threads）

Kiwi今日力挺粿粿時，也提到那張美國行的機票，「說是美國禮物，但是好像還沒付錢噢！」甚至朋友們都知道，長期都是女方在幫忙分擔帶小孩，原因是：「我要工作，他（范姜）一個人帶小孩沒辦法。」

粿粿發長片反擊。（圖／翻攝自IG）

Kiwi出面挺粿粿。（圖／翻攝自IG kiwii0423）

「不主外也不主內，又愛計較公平，無論生活上或是金錢上！」Kiwi批評，范姜表面上維持個性好又帥的形象，但真正相處的只有粿粿自己，「原來勸合不勸離的我們（家人）才是幫兇，現在只剩下帥！找不到任何留戀的理由」。她認為粿粿婚姻維持3年已經仁至義盡，「誰都想被照顧被呵護，她堅強的太孤獨太辛苦了」，最後也喊話粿粿「妹，恭喜解脫了！」

