網投詐騙再現 內湖警佯裝面交當場逮車手

圖說：臺北市內湖分局東湖派出所警員唐志成、巡佐曾建豐。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市內湖分局東湖派出所於日前接獲詹姓女子報案稱於網路取得股票投資訊息遭詐騙，經警了解詐團成員先透過網路傳訊詹女取得信任，後慫恿詹女交付現金予專員投資，並給予假投資平台連結，誆稱保證獲利，詹女不疑有他遂依其指示面交現金7次，受騙金額共新臺幣1,200萬元，因對方持續以話術要求詹女交付手續費方能出金，詹女經家人提醒始察覺有異疑遭詐騙，遂至東湖所報案並請警方配合假意面交款項，警方受理後即由專責人員展開偵辦。

警方發現詐騙集團欲持續騙取詹女投資，假稱要出金詹女獲利之新臺幣20萬元主動聯絡詹女相約住家附近公園，詹女配合警方佯裝與詐團約定面交，待詐團出金車手陳嫌至該公園交付款項時，埋伏巡佐曾建豐、警員唐志成等人旋即上前表明身分逮捕陳嫌，並查扣工作證、識別證及20萬現金等相關證物，全案依刑法詐欺、洗錢防制法罪嫌移送臺灣士林地方檢察署偵辦。

內湖分局呼籲，網路投資陷阱多，詐團成員會以保證獲利、穩賺不賠等話術誘騙被害人信任，後續再以小額出金方式讓被害人陷入獲利陷阱，誘使被害人持續投資。民眾應保持警覺，如有疑問可致電165反詐騙諮詢專線或110直接向警方求證。