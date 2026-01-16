【網拍水果詐騙1】悲情故事一籮筐！台灣產貓山王榴槤？陷阱手法大公開

記者柯美儀、許雅惠／台北報導

網拍水果「悲情牌」說一個故事博同情買單，但真的要小心，因為這招也是詐團常用的騙術之一。（圖／翻攝自臉書）

近期，臉書、IG、Threads等社群平台，經常會跳出各種水果拍賣文，打著「悲情牌」，宣稱家人突發重病或過世，或者身為家中經濟支柱的爸爸或誰誰誰，在務農時受傷，滿園水果都快成熟了沒人採摘，眼看著一年辛苦就要白費慘賠，只好低價出售自家水果籌措醫藥費等等，這樣的網拍文愈來愈多，賣的水果也琳瑯滿目，甚至連「台灣貓山王榴槤」都有！但，這些故事是真實存在的嗎？台灣真的有產出榴槤嗎？

網拍水果搭配「悲情故事」恐是詐術

點開臉書，一篇篇網拍水果文，種類從芭樂、釋迦、橘子、水蜜桃、葡萄、到時令的蜜棗......幾乎台灣民眾喜愛的水果通通都有，且清一色打著「悲情牌」宣稱家人因意外重傷、突發重病或過世，家境陷入困頓，只能低價出售自家種植的水果籌錢，一連串說法包括「阿嬤腦血管疾病過世、阿公住院」、「家中貧困需賣蜜棗、芭樂、草莓籌醫藥費」等博取同情。接著再拋出誘人的條件，強調水果「便宜賣」、「現採現賣」、「價格遠低於市價」等，例如蜜棗10斤含運費300元、芭樂10斤380元、草莓200元一盒等，吸引民眾訂購。

一旦留言，賣家會要求私訊聯繫訂購事宜，看似正常的操作流程中暗藏陷阱，一步步誘使民眾交出開啟荷包的鑰匙，拐走你的血汗錢，詐騙金額從數千元到數十萬元都有。

主打便宜賣，與時令價落差極大，就要警覺恐是詐騙手法。（圖／取自Threads）

「台灣貓山王榴槤」低價販售 疑點重重

其中，啟人疑竇、最讓人感到匪夷所思的是，有貼文描述，父親在榴槤園照料貓山王，採果時從樹上摔落傷到腰，手術費差一大截，全家只能靠賣自家種的「台灣貓山王榴槤」籌錢，單顆3至5斤，原價650元，下殺到400元。但台灣真的有產榴槤嗎？事實上，榴槤屬熱帶水果，主要產地在赤道附近，台灣緯度偏高，根本不利於榴槤生長；而所謂的「貓山王榴槤」，原產地在馬來西亞吉蘭丹州瓜拉姆桑（Gua Musang），是當地選育出來的頂級品種，台灣市面上極為少見。

這篇販售「台灣貓山王榴槤」的貼文稱「阿爸老母就靠榴槤園過活」疑點重重。由於貼文點出榴槤園在屏東崁頂，《三立新聞網》記者實際訪問屏東縣農業處農業產銷科科長藍謙，他向記者表示，因氣候因素，台灣僅少數人嘗試種植榴槤，確實有成功案例但量非常少，要擴大到「整片榴槤園」且是「台灣貓山王榴槤」品種，目前沒有，所以貼文中聲稱「靠榴槤園過活」實在令人難以相信。

賣家稱家中就靠榴槤園過活，整個故事疑點重重。（圖／翻攝自臉書）

藍謙進一步說明並強調，「台灣僅有極少數人嘗試種植榴槤」，據他了解，目前根本沒有台灣榴槤在市場上流通販售，就算有成功結果的案例，多半也只是少量採收，僅供親友之間分享，並未對外銷售。他認為，「低價急售台灣貓山王榴槤」的悲情貼文疑點重重。

「網路購物詐騙」案件數量排名居首

根據內政部警政署《165打詐儀表板》最新統計，詐騙案件手法排行第一名就是「網路購物詐騙」，其次依序為假投資詐騙、假交友投資詐財、色情應召詐財以及騙取金融帳戶或信用卡的詐騙案件。

詐騙案件手法排行Top5。（圖／翻攝自警政署165打詐儀表板）

網拍水果詐騙 手法大公開

記者實際查詢《165打詐儀表板》中的詐騙個案，發現許多水果詐騙流程皆為：

1. 賣家先建議使用「超商賣貨便」交易

2. 受害者點擊連結後，畫面會跳出「未完成實名制認證」

3. 要求受害者加入自稱客服人員的LINE，才能完成驗證，結果一步步照指示操作，銀行帳戶甚至被轉空。

以下為《165打詐儀表板》公開受騙個案之一：

114年8月24日，我在 Threads 上看到一則「贈送貓山王榴槤」的貼文，當時覺得太幸運了，就立刻透過 Instagram 和對方聯繫。對方說要用 7-11賣貨便交易，並丟了一個連結給我。我點進去照著操作下單，但系統卻跳出「未完成實名制認證」的提示，還叫我去加一個所謂的 Line客服專員。這個「客服」接著跟我說，需要透過 網路銀行操作驗證身份。我半信半疑，卻還是依指示把銀行帳戶綁定到對方的悠遊付。沒想到就這樣，前前後後竟被轉走了 210,052元！直到帳戶裡的錢不翼而飛，我才驚覺自己被騙了！

有民眾依照網拍水果詐騙的客服人員指示，操作賣貨便交易，竟被轉走21萬餘元血汗錢（圖／翻攝自《165打詐儀表板》）

