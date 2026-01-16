【網拍水果詐騙2】阿公重病賣草莓…實測「悲情文」釣人下單1細節秒露餡

記者柯美儀／台北報導

網拍水果「悲情文」說一個故事博同情買單，但真的要小心，因為這招也是詐團常用的騙術之一。（圖／AI生成示意圖）

臉書、IG、Threads等社群平台流傳不少網拍水果詐騙貼文，多以家人意外重傷、突發重病甚至過世為由，打出「悲情牌」博取同情，聲稱家境陷困、急需現金，低價販售自家種植的水果誘騙民眾下單。《三立新聞網》記者實際查證一篇販售草莓的貼文，循線發現其中竟暗藏一連串詐騙陷阱，警方也公布「4大線索」，能快速辨識蛛絲馬跡、識破詐騙貼文！

「悲情草莓文」釣人私訊 誘你入局

《三立新聞網》記者從Threads發現一則販售草莓的貼文，內容聲稱「阿公突發重病住院，每天醫療開銷龐大」，懇求網友幫忙購買自家種的草莓度過難關，一盒只賣200元，還強調「每一分錢都是救急錢」。原PO並在留言中要求有意購買者私訊下單。乍看就是一篇正常的網路拍賣水果貼文，但記者實際操作發現，暗藏玄機。

貼文宣稱阿公突發重病住院，急需現金，釣人私訊買草莓。（圖／取自Threads）

記者依照貼文指示私訊賣家，表明想購買5盒草莓並詢問下單方式，對方隨即回覆，表示可透過「超商賣貨便」寄送，並要求提供姓名，稱是要「登記開賣場」。在記者提供名字後，對方甚至主動示好降價，開出5盒只要900元的優惠價格，接著立刻傳來一組連結，要求記者「下單完成後，將訂單頁面截圖回傳」。而點開連結，發現頁面設計相當完整，訂購數量與金額皆已預先填好，記者只需按下「立即購買」，不須太多思考和繁複步驟，即可完成下單流程。

賣家要求記者下單完成後，將訂單頁面截圖回傳。（圖／翻攝畫面）

假「賣貨便連結」現形 警方一眼識破詐騙破綻

記者隨後將該頁面轉交刑事局詐欺犯罪防制中心警務正張佳勳協助檢視，警官一看便識破詐騙手法，張佳勳指出，該頁面乍看之下與正規平台相似，卻在繁體中文介面中夾雜簡體字，這與真正的「賣貨便」系統不符。張佳勳說，詐騙集團常假借「賣貨便」名義設局，若依照對方指示操作，下一步很可能會要求進行「驗證」，藉機蒐集個資，誘導輸入帳戶資料，進而騙取金錢。

點開賣家傳送的連結，發現其中竟夾雜「簡體字」，且規格數量皆已預設完成。（圖／翻攝畫面）

「4線索」一秒看懂！詐騙貼文藏蛛絲馬跡

1. 圖片重複或一模一樣：不同賣家卻用同一張照片，建議買之前先以google搜圖。

2. 價差過大：太便宜、低於市價太多，通常就是陷阱。

3. 倒數計時貼文：無論何時點進去，倒數秒數都沒變。

4. 頁面設計粗糙：網頁設計差，看起來不專業。

常見詐騙流程

張佳勳指出，詐騙集團一定會先快速引導付款，程序為：私訊聯絡 → 加Line → 自稱客服要求「驗證」，付款後，商品往往不存在或收到假貨。

該怎麼防？

張佳勳建議，食物或生鮮類最好不要在社群平台購買，選擇知名電商平台或實體通路比較安全。民眾一旦發現受騙，務必第一時間撥打165專線報案，仍有機會追回資金，越早通報，追回機率越高，拖得越久就越難拿回血汗錢。民眾在網路購物的過程中，若發現自己正經歷與上述內容極為相似的流程，就要立刻提高警覺，才不會落入被詐陷阱。

不少網拍水果詐騙打「悲情牌」，編故事博取同情。（圖／取自臉書）

