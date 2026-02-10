網拍竟是偷的？顧客下單他就動手 37歲賊開網購賣場「14起案件竊近百萬」

把別人實體賣場當倉庫？網拍賣家等顧客一下單他就去偷，警方一查傻眼。（翻攝畫面）

顧客在網路下單，賣家卻不是出貨，而是直接跑去實體賣場偷貨！高雄市刑警大隊近日破獲一起離譜的跨縣市連鎖賣場竊盜案，一名男子在網路購物平台開設賣場，等訂單到手後才外出「現場補貨」，短短時間內犯下至少14起竊案，店家損失近百萬元。

有訂單才去偷？ 網拍賣場成犯罪掩護

警方調查，37歲宋姓男子涉嫌在網購平台上架化妝品、精華液、刮鬍刀等高單價民生用品，先接收顧客訂單並統計數量後，才前往實體連鎖賣場行竊，將偷來的商品當成「庫存」販售。

高市刑大偵四隊透過大數據分析發現，多家連鎖賣場門市接連遭竊，除高雄至少5起外，台南麻豆、善化及台中地區也出現手法高度相似的案件，研判為同一人所為。

趁店員忙碌「徒手塞包」 下車步行製造斷點

警方指出，宋男行竊時多選擇尖峰時段，趁店員忙碌之際，徒手將商品塞入背包或提袋後迅速離開。更狡猾的是，他常在距離目標門市數百公尺處下車，改以步行接近，刻意製造行蹤斷點躲避追查。

準備銷贓時落網 屋內搜出大量贓物

警方與三民二、鳳山、仁武等分局組成專案小組，調閱大量監視器畫面後，鎖定宋男租住於台南市中西區，向橋頭地方法院聲請搜索票與拘票。

查緝當天，宋男正準備在租屋處樓下銷贓，當場遭警方逮捕，屋內查扣大量精華液、刮鬍刀、魚油、洗髮精等贓物，並起獲贓款新台幣5,200元。

至少14起竊案 更多贓物流向消費者

初步清查，宋男足跡遍及台中、台南及高雄，已知涉及至少14起竊盜案件。警方不排除還有更多商品已透過網拍流向消費者，後續將調閱電商販售明細與物流紀錄，持續擴大清查，全案依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

