網拍「鯊魚劍」賣3-6萬 違野生動物保育法遭查緝

民間信仰宮廟中常見的法器鯊魚劍已經禁捕賣買，卻有人放在網路上販售。（圖／東森新聞）





民間信仰宮廟中常見的法器鯊魚劍，用的是一種魚類鋸鰩的吻部，由於他被列為一級保育類野生動物後，已經禁捕賣買，卻有人放在網路上販售，每支開價3到6萬元，不管買或賣都違法，最高可罰30萬罰鍰。海巡北中南追查到4支鯊魚劍，追出多個賣家，依違反《野生動物保育法》送辦。

鯊魚劍賣家vs.海巡署人員：「這個開光過的啦，這是老人留下的，（還有嗎，只有1支嗎），沒有啦，剩這支而已，真的啊，這是老人留下來的，他們拿年輕人拿去賣的。」

廣告 廣告

台南新營這名婦人，儘管她一再辯稱鯊魚劍是老人家留下來的，不過海巡署人員之所以會找上門，是因為她在網路上販售鯊魚劍。

鯊魚劍賣家vs.海巡署人員：「我那時候就是缺錢，我後來，（有沒有PO網），有PO，（有PO那就認了吧，有po就表示你要賣啊）。」

海巡署人員兵分多路，不僅在新北市三峽區這處宮廟查獲另一名賣家，還在高雄阿蓮區找到將長輩留下的鯊魚劍網拍販售的男子，他們之所以被盯上，全都因為觸犯野生動物保育法。

海巡署北門查緝隊副隊長張力文：「本案6名犯嫌利用網路平台匿名特性，公開兜售一級保育類野生動物產製品鯊魚劍，並依違反野生動物保育法，移送新北地檢署偵辦。」

為何網拍鯊魚劍會違法，因為被拿來當作法器的鯊魚劍稱為鋸鰩之鼻，是鋸鰩的吻部也稱為鼻鋸，屬於保育類動物，已經禁止捕獵買賣，因此變得稀有珍貴，今年5月南部就發生多起宮廟神壇被竊賊潛入，偷走鯊魚劍的案例。

就因為鋸鰩禁捕買賣，鯊魚劍被炒作網拍3到6萬元，最高還可賣10萬元，明知違反野生動物保育法，近年來還是有人甘冒風險走私鯊魚劍想某取暴利，不過最後還是被查獲。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

外媒齊聚焦港世紀大火！CNN：恐為數十年最嚴重火災

抽菸釀香港大火？工人躲棚架抽菸 影片瘋傳全網炸鍋

香港惡火！起火點曝光 竹棚冒火光「從底燒到頂」

