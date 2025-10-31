網挖「粿王美國行真相」老公范姜彥豐送機票 慘淪出軌之旅？

藝人范姜彥豐29日震撼發文，怒控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌對象竟是「棒棒堂」出身的男星王子（邱勝翊），掀起全網熱議。他透露，妻子粿粿與王子一行人赴美旅遊回台後態度驟變，自己也掌握明確出軌證據。如今更有網友挖出，疑似粿粿赴美的機票，其實是范姜彥豐親手送的生日禮物，讓人不勝唏噓。

根據過往影片，范姜彥豐在1年多前粿粿生日當天，曾貼心送上「空白機票」當驚喜禮物，寵溺表示：「讓妳選擇妳想去的地方，讓妳可以不用擔心小孩、工作，妳就好好出國放鬆」。沒想到如今事件爆發，影片被網友翻出重看，眾人心疼直喊：「希望這張機票不是去美國的那張」、「這是史上最痛的生日禮物」。

事實上，粿粿今年4月曾在Instagram上曬出與「美國行」成員簡廷芮的合照，並發文寫下：「不知道哪來的靈感 剛好我們の尢，不約而(兒)同(童)都送我們自己旅行當生日禮物，但應該是沒想到，我們會用在那麼遠又那麼久的一趟吧」，事後更發表心得：「跟家人旅行的幸福感不一樣，每天都像在校外教學還是畢業旅行的，好好玩，謝謝老公們的放風券，希望每年都有」。貼文內容看似甜蜜感謝老公，卻意外成為「出軌旅行」的線索之一。

范姜彥豐指出，今年3月底至4月，粿粿與王子等一行人赴美遊玩兩周，期間對他幾乎失聯，他表示，粿粿返台後開始頻繁外出，甚至徹夜未歸：「我不懂為何只是去一個美國，回來對我的行為還有態度，就有那麼大的轉變」，種種異狀讓他最終揭發真相。

事件曝光後，粿粿的社群湧入大量留言，網友紛紛留言怒批：「老公給妳的放風妳直接放到出軌，也太好玩了吧」、「放風還是放飛自我」、「放風放到別人床上了。這應該是颱風了」、「信任之旅，變成出軌之旅？可憐！」、「老公送的生日之旅⋯⋯好綠」。

對於范姜彥豐的指控，王子29日回應：「我不是破壞家庭關係的人」，卻又承認：「超過了朋友間應有的界線」。對此，范姜彥豐31日發出最新律師聲明，強調所有指控均有明確證據，必將證據於訴訟中適時提出，相關事件發生於婚姻關係存續中，不容既「不是破壞家庭」卻又「超過了朋友間應有的界線」之矛盾存在。

