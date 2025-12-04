網掀熱議！停砍公教退休金1212決戰 今10:30黨團協商直擊

要聞中心／綜合報導

國民黨本會期優先法案「停砍公教退休金」修法今（4日）上午10時30分進入朝野黨團協商階段，由司法及法制委員會召委翁曉玲主持，此案攸關現職及退休公教人員權益，國民黨團表示將全力推動三讀通過。

此次公教退休金修法重點包括停止退休金所得替代率自113年或114年逐年遞減，以及按消費者物價指數(CPI)累計成長率調整退休金。國民黨立委翁曉玲指出，本次修法並非恢復18%優惠存款，也非將退休金所得替代率回復到7年前水準，僅是讓往後4年退休金不再遞減縮水。

修法進程方面，翁曉玲說，上會期「公務人員退休撫卹法」已先行起跑，本會期由她接任召委後，加速教師退休金停砍修法程序。10月23日召開「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修法公聽會，11月5日與6日在司法及法制委員會排案審查相關草案，並於11月11日交付協商。根據立法程序，啟動協商後若超過一個月協商冷凍期，最快可於12月12日後在立法院院會表決，完成三讀程序。

國民黨認為，2018年民進黨政府推動的退休金改革，使公教人員退休金所得替代率連續10年每年遞減1.5%，總共調降15%，從原本最高75%、最低45%，調降至最高60%、最低30%，且將退休金計算基礎從退職前本俸平均5年降至平均15年，大幅降低退休金。

翁曉玲在社群平台表示，近年物價飛漲，基層公教退休人員生活困難，現職公教人員也因此失去工作熱誠，導致優秀人才不願投入公職、教職，公務員和教師報考人數下降，政府機關與學校面臨人力短缺問題。

針對退撫基金可能破產的疑慮，國民黨回應說，這是假議題，強調政府依法對退撫基金負有最後支付責任，若有缺口應編列預算補足，而非轉嫁到公教員工身上。翁曉玲並批評民進黨政府，「可以撥補台電4000億虧損，編上兆經費購買軍備，卻吝於善待軍公教員工」。

國民黨表示，本次修法目的是為基層退休公教人員爭取晚年基本尊嚴和生活保障，讓現職公教人員重拾對政府的信賴，希望民進黨委員不要杯葛阻撓法案推進，也呼籲軍公教人員給予支持。

蔡政府把年金改革視為政績，但資深公教人員多所埋怨， 核心論點聚焦於「通膨壓力」與「信賴保護」。網路論壇上有不少聲音指出，近年物價飛漲，原定的年金遞減計畫已嚴重影響退休生活品質。此外，更多網友擔憂的是「公職吸引力崩盤」，認為若持續削減福利，將導致優秀人才不願進入政府體系，造成國家競爭力下降，主張應適度止血以維護尊嚴。

反對方，主要為年輕世代與勞工族群，對於停砍年金案的批評聲浪極大，他們的論述「世代正義」與「相對剝奪感」為主軸。許多網友憤怒表示「年輕人低薪還要養老人」，擔憂年改走回頭路將加速年金破產，讓未來世代無錢可領。PTT 八卦版常見激烈言論指責此舉是「政策買票」，並強調在勞保年金改革未果的情況下，優先恢復公教福利加劇了社會的不公平感。

網路討論並非理性的財政辯論，而是演變成「公教 vs. 勞工」以及「老人 vs. 青年」的情緒宣洩。支持者爭取生存權益，反對者恐懼未來負債，雙方幾乎難有對話交集。

