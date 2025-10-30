網控發「寧靜」圖卡給搭車家長 高鐵：查無此事、勿以訛傳訛
近日有民眾在臉書發文控訴，帶小孩搭乘高鐵時，卻被工作人員發放「寧靜車廂」圖卡，對此，台灣高鐵公司今（30日）澄清，經查證並無此事，強調執行車廂寧靜措施對象不包含孩童，呼籲各界勿以訛傳訛，以免造成家長恐慌與不必要對立。
高鐵公司今日發聲明指出，接獲反映、詢問，有民眾臉書描述，其親友攜帶幼童搭乘高鐵時，遭人員發放「寧靜車廂」文宣卡片，經清查所有車次、詢問工作同仁後，確認無上述情事發生。
高鐵公司重申，就2025年9月22日開始執行車廂寧靜文化以來，即已聲明：相關勸導措施並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。
為避免誤會，高鐵也於10月13日起全車隊更新文宣內容，強調「美好高鐵、寧靜同行」意涵，推動車廂寧靜文化與親子友善搭乘並行不悖，故高鐵車廂並不會有「寧靜車廂」文宣。
高鐵公司懇請各界切勿以訛傳訛，造成嬰幼兒家長恐慌，更引發不必要對立；期盼旅客相互尊重，發揮更多正向影響力，成就更加溫暖與美好的社會。
更多《鏡新聞》報導
盼開放高登島觀光 陳雪生：官兵寂寞，久了可能同性戀
國道休息站「布丁失蹤」！婦人誤會被偷吃暴怒擲筊 結局超展開
認和粿粿「超過朋友界線」 王子上海演唱會取消、一日活動也喊卡
其他人也在看
黨團協商獲共識！國民黨團300億元「花蓮災後重建條例」明院會三讀
花蓮馬太鞍溪9月發生溢流，光復鄉受重大災情，對此國民黨團提出「樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害重建特別條例」草案，立法院長韓國瑜於今（30日）下午召集黨團協商，最後朝野黨團達共識，總經費為300億元的特別條例將於明日院會列入討論事項三讀通過，並不再提出復議。鏡報 ・ 15 小時前
關聯場化製車、廚餘飼料、人員列追蹤 卓揆：把疫情鎖在最小範圍
台中豬場爆發非洲豬瘟，台中市府疫調漏洞百出，行政院長卓榮泰8天內3次到台中視導防疫，針對台中二次疫調內容仍有疑點待釐清，包含案場進出人員、化製車輛及相關車輛的清消，交叉紀錄的確實性，以及關聯場之間廚餘飼料來源、去向，都必須更清楚比對，追溯源頭、時間序，把疫情鎖在台中案場單一場次，釐清感染源與傳播路徑自由時報 ・ 14 小時前
粿粿王子出軌朋友群早知情「還幫隱瞞」！范姜彥豐崩潰：毛骨悚然
范姜彥豐和粿粿結婚3年，雙方還創共同帳號紀錄甜蜜的生活點滴，沒想到今年卻傳出婚變，今（29）日范姜彥豐發佈影片指控粿粿出軌王子，讓網友相當震驚。范姜彥豐在影片中痛心還原發生的經過，其中提到過去三人出遊時，其實友人們都知情卻幫忙隱瞞，讓他得知真相後相當崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
帶小孩搭車遭發寧靜車廂圖卡？高鐵澄清：勿以訛傳訛造成對立
台灣高鐵表示，今接獲反映、詢問，有民眾臉書描述其親友攜帶幼童搭乘高鐵時，遭人員發放「寧靜車廂」文宣卡片，經清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事，特此鄭重澄清聲明。台灣高鐵重申，今年9月22日開始執行車廂寧靜文化以來，即已聲明，相關勸導措施並不包含孩童，嬰...CTWANT ・ 11 小時前
王子粿粿美國行影片被挖 男曖昧問女：還沒洗澡喔？
范姜彥豐昨(29日)發出影片指控妻子粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）過從甚密，並稱粿粿今年和王子等一群人去美國玩回來後就變了，有網友循線找到王子當時拍到美國玩的Vlog，可見他和粿粿常有意無意打情罵俏，其中一幕搭摩天輪時，粿粿身上還披著王子的外套。中時新聞網 ・ 21 小時前
竹縣府宣布暫停收運家戶廚餘 (圖)
新竹縣環保局30日表示，為防堵非洲豬瘟疫情，即日起到廚餘禁止餵飼豬隻解禁為止，新竹縣家戶廚餘暫停收運，民眾須把廚餘瀝乾水分後，併入一般垃圾排出。中央社 ・ 15 小時前
非洲豬瘟中央災變中心第42次會議後記者會 (圖)
非洲豬瘟中央災害應變中心30日下午在防檢署召開第42次會議會後記者會，農業部獸醫所長鄧明中（左起）、畜牧司長李宜謙、防檢署動物防疫組長林念農、防檢署署長杜麗華、農業部長陳駿季、環境部環管署副署長劉瑞祥、衛福部食藥署簡任技正廖姿婷等人出席。中央社 ・ 15 小時前
日本熊襲暴增已釀12人死創歷史高！ 自衛隊出動但不參與撲殺
日本野熊攻擊事件頻傳，日本環境省今（30日）最新統計顯示，今年遭到熊襲死亡人數已攀升至12人，是以往最高紀錄2023年6人的整整2倍，創下有史以來最慘烈紀錄。面對熊襲死亡人數打破歷史新高，日本政府決定中廣新聞網 ・ 15 小時前
NSO獻演「自由之聲」 向一代報人林榮三致敬
（中央社記者趙靜瑜台北30日電）向一代報人林榮三致敬，NSO國家交響樂團與林榮三文化公益基金會合辦音樂會，將首演由作曲家陳可嘉創作的「生路」，透過音樂表彰林榮三一生的奮鬥精神與民主理念。中央社 ・ 16 小時前
台師大校長遴選 宋曜廷當選預計115年2/22就任
（中央社記者許秩維台北30日電）台灣師範大學第15任校長遴選委員會今天召開第5次會議，經投票表決，由現任台師大副校長宋曜廷當選，校方將報請教育部聘任，新任校長預計明年2月22日就任。中央社 ・ 16 小時前
考生注意！高中英聽成績明日出爐 上午9時開放查詢
115學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績將於明（31）日上午9時開放查詢，並於當日寄發成績通知單，若考生報名時「聯絡電話」填寫行動電話號碼，將收到大考中心主動發送的成績簡訊通知。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
黃國昌狗仔帝國快崩了？王義川質疑「這人」偷偷在放消息！
論壇中心／王柏倫報導民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔爭議，日前自稱已提告後，週刊又爆料組織金流的核心人物名為李光昕，黃國昌則坦承過去有合作經驗，但對於狗仔案並未多談。民進黨立委王義川在《台灣最前線》節目中點出，李光昕的角色突然浮現，寫進關係圖裡也都能「連起來」，這背後恐怕是有關鍵人在提供消息。對於爆料內容，黃國昌僅反問週刊何時道歉，並無透露相關細節。王義川認為，過去大家都以為統籌、調度狗仔的是前記者謝幸恩，豈料突然出現李光昕，加上日前媒體也揭露黃國昌「招兵買馬」的細節，連謝幸恩質疑「錢哪來」都被報導出來，一連串訊息來源，恐怕就是謝幸恩本人。王義川也示警，李光昕的角色就如同京華城案中的「橘子」許芷瑜，掌握人事、金流卻閃電出國，恐怕會成為狗仔案的斷點。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：最前線(影)／黃國昌狗仔帝國快崩了？王義川質疑「這人」偷偷在放消息！ 更多民視新聞報導張峻一腳踹出民怨？于北辰揭傅崐萁急需一事：要用錢砸！台中非洲豬瘟讓盧秀燕現形？苗博雅：「政治補妝術」沒用了！胡仁順揭光復重建會沒邀在地民代？錢都是「他」爭取的！民視影音 ・ 1 天前
政治檔案移歸國有 國民黨求償3100萬仍敗訴
（中央社記者劉世怡台北30日電）國民黨就促轉會處分33筆檔案為政治檔案應移歸國有，提告撤銷並求償新台幣3100萬元。台北高等行政法院更一審今天判決部分敗訴，即求償無理、31筆檔案移歸國有無誤。可上訴。中央社 ・ 14 小時前
總統交付3任務 為居住品質與國土韌性打下關鍵基礎
（中央社記者溫貴香台北30日電）總統賴清德今天在氣候變遷對策委員會交付行政團隊3項核心任務，為台灣的「居住品質」與「國土韌性」，打下關鍵基礎。他並強調，台灣一定要達成2050淨零轉型的國家目標，住商部門，是不可或缺的一環。中央社 ・ 10 小時前
海巡署教育訓練測考中心號召捐熱血 以實際行動守護生命
海巡署教育訓練測考中心昨（28）日與「醫療財團法人台灣血液基金會新竹捐血中心」、「桃園市八德區獅子會」、「蘆竹海福宮」及「蘆竹區濱海里社區發展協會」攜手舉辦愛心捐血活動。雖值桃園地區細雨天候，仍吸引中心、偵防分署人員及在訓學員與蘆竹地區鄉親踴躍響應，最終共募集299袋、7萬4750c.c.熱血，展現桃園電子報 ・ 1 天前
綠彰化縣長初選白熱化 林世賢批邱建富、黃秀芳「偷跑」
彰化縣4位有意爭取民進黨彰化縣長提名的人選，繼前彰化市長邱建富今天（30日）搶頭香，在彰化市成立競選辦公室後，立委黃秀芳也將於本週六（11月1日）也在彰化市成立縣長初選辦公室，讓競爭白熱化。4人之一的彰化市長林世賢對此批評為「搶跑」、「偷跑」行為，讓人無法苟同，他說，尚未完成協調，就各自成立總部的情自由時報 ・ 15 小時前
民眾喊帶小孩遭發寧靜車廂圖卡 高鐵：無此事勿以訛傳訛
高鐵寧靜車廂話題不斷，今有民眾在臉書反映，家人帶小孩搭高鐵，孩子未吵鬧、玩玩具發出聲響，卻被高鐵人員發卡勸導，質疑寧靜車廂政策不包含孩童卻仍勸導。台灣高鐵澄清表示，清查所有車次並詢問同仁，無發放文宣卡片情事，勿以訛傳訛造成家長恐慌，更引發不必要對立。中時新聞網 ・ 16 小時前
民眾稱「帶小孩被發寧靜車箱圖卡」 高鐵急澄清「沒有此事」：別以訛傳訛
有民眾於臉書上指控，帶小朋友搭高鐵卻被發「寧靜車廂」圖卡。對此，高鐵今（30）日表示，經清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事，「懇請各界切勿以訛傳訛」。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
獨家／孩搭高鐵「又收警告牌」？醫氣炸發文 真相大反轉…高鐵也回應了
高鐵自9月22日起實施「寧靜車廂」政策，雖已公告不包含嬰幼兒，但仍引發爭議。李佳燕醫師今（30）日在社群發文，稱帶小孩搭乘高鐵時被發放「寧靜車廂」警告牌，怒批高鐵「鼓勵父母拿手機餵養小孩」，質疑決策者「根本沒養過孩子」。不過，高鐵公司實際調查後表示「並無此事」，且10月13日起全車隊文宣已更新為「美好高鐵、寧靜同行」，車廂內並不會再出現「寧靜車廂」標示。《三立新聞網》進一步致電查證，當事人其實為李三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
桃園市舉辦雙語教育中外師資研習營 激發創新教學
桃園市持續深化雙語教育能量，今天（30日）舉辦「2025國中雙語教育中外師資研習營」，以「Learning Opening, Valuing Excellence! (LOVE)」為主題，來自桃園各國國立教育廣播電台 ・ 16 小時前