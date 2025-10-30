網控發「寧靜」圖卡給搭車家長 高鐵：查無此事、勿以訛傳訛

高鐵今日澄清並無網路上所稱，向搭車家長發送「寧靜車廂」圖卡。（資料畫面）

近日有民眾在臉書發文控訴，帶小孩搭乘高鐵時，卻被工作人員發放「寧靜車廂」圖卡，對此，台灣高鐵公司今（30日）澄清，經查證並無此事，強調執行車廂寧靜措施對象不包含孩童，呼籲各界勿以訛傳訛，以免造成家長恐慌與不必要對立。

高鐵公司今日發聲明指出，接獲反映、詢問，有民眾臉書描述，其親友攜帶幼童搭乘高鐵時，遭人員發放「寧靜車廂」文宣卡片，經清查所有車次、詢問工作同仁後，確認無上述情事發生。

高鐵公司重申，就2025年9月22日開始執行車廂寧靜文化以來，即已聲明：相關勸導措施並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。

廣告 廣告

為避免誤會，高鐵也於10月13日起全車隊更新文宣內容，強調「美好高鐵、寧靜同行」意涵，推動車廂寧靜文化與親子友善搭乘並行不悖，故高鐵車廂並不會有「寧靜車廂」文宣。

高鐵公司懇請各界切勿以訛傳訛，造成嬰幼兒家長恐慌，更引發不必要對立；期盼旅客相互尊重，發揮更多正向影響力，成就更加溫暖與美好的社會。





更多《鏡新聞》報導

盼開放高登島觀光 陳雪生：官兵寂寞，久了可能同性戀

國道休息站「布丁失蹤」！婦人誤會被偷吃暴怒擲筊 結局超展開

認和粿粿「超過朋友界線」 王子上海演唱會取消、一日活動也喊卡