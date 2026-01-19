網推好市多5款「神級食品」便宜又好吃！老會員超愛

美國媒體mashed整理出5款好市多自有品牌的「必買寶藏商品」。（圖／翻攝自Google maps）





美式賣場Costco的商品主打量大、價格實惠，該旗下自有品牌Kirkland Signature（科克蘭）也推出許多熱銷產品是顧客的愛，美國媒體mashed整理出2025年的銷售回饋，曝光該品牌的5大「被低估的優質產品」，這些商品大多品質穩定、價格低廉，但卻因宣傳不足而被忽略。

好市多的自有品牌「Kirkland Signature」以高品質與超值著稱，有橄欖油、烤雞、希臘優格等經典人氣商品，也有許多鮮為人知的優質產品，品質不輸大品牌。這些隱藏版商品包括零食、乾果、起司、調味品及日常食材，成為內行消費者的必買清單。

芒果乾

Kirkland Signature的芒果乾在好市多會員中人氣極高，許多消費者在社群平台分享，形容它「超好吃、會上癮」。除了甜味版本外，好市多也販售黑色包裝的有機無糖芒果乾，因供應量不穩定，被部分人視為季節性商品。這款無糖版本同樣深受喜愛，有消費者指出，這款無糖版口感略帶酥脆，是兼具健康與美味的零食選擇。

牛肉乾

這款牛肉乾厚切、口感扎實，深受喜愛肉食零食的顧客喜愛。許多消費者分享，一次看電影就能吃掉整包，且相較其他品牌更便宜。這款牛肉乾肉質軟嫩又有嚼勁，味道夠濃郁，既適合當零食，也可當作下酒菜享用。不過，由於牛肉乾含水量較高，若一次無法吃完，建議冷藏保存，以免影響口感與品質。

新鮮山羊起司

Kirkland Signature的新鮮山羊起司兼具美味與高CP價值，這款起司口感柔軟、風味濃郁，可與沙拉、甜椒、可頌一起享用，或作為點心的抹醬。有顧客指出，山羊起司價格親民，但品質與風味媲美高價品牌，且可冷凍保存約兩個月，方便料理使用，是兼具健康與美味的好選擇。

有機純楓糖漿

這款楓糖漿容量達33.8盎司，價格僅需14.99美元，遠低於市售的其他品牌。純楓糖漿只含楓樹汁液，口感層次豐富，甜味自然。許多消費者表示，這款糖漿味道濃郁且耐用，只需少量就能帶出獨特楓糖香，是煎餅、鬆餅、烘焙甜點的好夥伴，也是家用常備食材之一。

罐裝雞胸肉塊

該品牌的雞胸肉塊以高品質、方便料理聞名，消費者指出，雞肉鮮嫩多汁，無論用於湯品、沙拉、墨西哥薄餅都相當適合。相比新鮮雞胸，罐裝雞肉更耐保存，也能節省料理準備時間。為增加風味，也可加入醬料或香料調味，簡單即能成為美味料理。

