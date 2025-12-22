網推桶裝花生冰尬香菜美味升級 蔡英文親回：不確定有社會共識⋯

前總統蔡英文。（翻攝蔡英文臉書粉專）

近來不少零食陸續推出香菜口味搶佔市場，香菜多力多滋還一度引發搶購熱潮，香菜獨特香氣不時成為饕客們爭論的話題，前總統蔡英文也曾表態自己是香菜控，不過，近日有網友推薦，桶裝冰淇淋哈根達斯的濃脆花生醬口味搭配新鮮香菜末，貼文釣出蔡英文親回：「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法……」。

網友作昨（21日）在Threads分享哈根達斯新吃法，只見花生口味灑上切末香菜，猶如宜蘭小點花生捲冰淇淋的經典搭配，原PO大讚：「哈根達斯的濃脆花生醬超好吃！推薦大家搭配香菜末，美味大升級」，並形容口感就像「質感版花生沒有捲冰淇淋」。

貼文也釣出蔡英文留言回應，不過身為香菜控的她似乎不怎麼能接受，「我喜歡餐後來一點冰淇淋，我也喜歡香菜，但是香菜加冰淇淋，我不確定這是一個擁有社會共識的吃法……」，蔡英文留言也引來超過19萬網友按讚。

原PO隨後轉發蔡英文留言，對於被海巡相當驚喜，直呼「今年圓滿了」，並透露自己非常喜歡小英總統，同時不忘繼續推廣哈根達斯搭配香菜新吃法，「但我還是要說，喜歡香菜的一定要試試看，真心好吃推薦，身為香菜門門徒一生推」。





