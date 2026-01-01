網推5家「東京必回訪美食」 大讚：人生中吃過最好吃

台灣人熱愛赴日旅遊。（示意圖／Unsplash）





台灣人熱愛赴日旅遊，而美食始終是行程中的重頭戲，不少旅客都有自己的「必吃清單」，從拉麵、壽司到甜點、居酒屋等名店，都各有擁護者。

有網友在Threads上以「每次來東京都一定會再來吃的店」為題發文，吸引許多網友分享自己的愛店，以下節錄5間店。

東京再訪推薦5美食

五代目花山烏冬

網友分享，五代目花山烏冬連續3年拿下冠軍，手工寬麵Q彈又滑順，還很沾附醬汁，店家的天婦羅也很驚艷，尤其炸舞茸菇必點，下方也有網友贊同「真的，這家超讚」、「他的炸物真的驚艷到我」，也有網友建議「烏龍麵要吃冷的，熱的沒有這麼Q」。

さつまやとんとん原宿（豬排店）

網友指出，這家在原宿的豬排店黑豬排店，使用鹿兒島豬，吃起來肉有股特殊的香氣，甚至讚譽「是我人生中吃過最好吃的豬排」。

BASO蕎麥麵

網友分享，位於表參道的蕎麥麵BASO「鴨肉蕎麥麵」十分好吃，且地點很好就在熱鬧商圈附近，對獨旅者十分友善，另外也推薦店內的雞蛋天婦羅蓋飯。

入鹿拉麵

網友推薦，位於六本木的入鹿拉麵很好吃，雖然每次去都要排隊，但是還是很值得再訪。

極味屋

網友指出，極味屋的漢堡排十分美味，表示「從第一口笑到吃完，只後悔沒有加量」，不過也有網友提醒「如果要排很久，建議找其他替代方案」。

