網提議普發1萬用來「氣死青鳥」 賴瑞隆提白營財務爭議：只會笑死他們

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

全民普發一萬元開放登記，不少網友在社群上表示要全額捐給民眾黨，成為終身黨員，藉此氣死青鳥。對此，民進黨立委賴瑞隆今（7）日笑說，此舉並不會氣死青鳥，只會讓他們笑死，因為大家都知道，過去民眾黨在財務方面出過很多問題，但還是尊重大家怎麼使用這1元。

賴瑞隆表示，民進黨執政這幾年來經濟狀況不錯，才有機會普發一萬給全民。（資料照）

根據民眾黨官網，只要繳納1萬元黨費，即可成為終身黨員。近期就有網友在社群Threads上PO出，自己繳納1萬元付款成功的畫面，表示終於要普發一萬元了，可以用這1萬元成為民眾黨終身黨員，氣死青鳥。

賴瑞隆表示，民進黨執政這幾年來經濟狀況不錯，才有機會普發一萬給全民，大家想要怎麼使用這1萬元都可以，有民眾黨支持者說要拿去繳黨費也尊重，但大家都有看到，民眾黨過去在財務、黨費使用上都出過相當多問題，甚至被很多人揶揄像詐騙集團，所以把錢繳給民眾黨，恐怕不會氣死青鳥，只會讓他們笑死而已，還是呼籲收到1萬元要妥善運用。

針對衛福部推「健保新制」反對聲浪四起，行政院昨晚急喊卡，金管會也承認看報導後才知情。賴瑞隆認為，衛福部確實要檢討，每位部會首長都要謹慎，任何重大決策提出前都要經過內部溝通，若貿然提出，收到的錢不多，但影響層面很大，就會影響政府的施政觀感，希望衛福部能以此為戒，審慎推度各項政策，才會得到立法院與人民的支持。

