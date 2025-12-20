即時中心／黃于庭報導

北捷台北車站M7出口、誠品南西店昨（19）晚驚傳隨機攻擊事件，造成3人不幸死亡，凶嫌張文作案後墜樓不治，中山商圈整晚瀰漫緊張氣息，該事件也讓社會人人自危，甚至擔心會有「模仿犯」出現。未料，今（20）日卻有不明人士於社群平台留言，揚言前往台中新光三越「目標殺死50人」。對此，第6分局獲報後即調閱該留言網路協定位址，確認為境外IP；而新光三越稍早也做出回應了。

回顧案情，警方於今日10時19分許，接獲不明人士於社群平台IG留言，恐嚇將前往台中新光三越行凶，第一時間確認為境外IP（柬埔寨），並與百貨館方聯繫，啟動應變機制，強化館內外安全管理措施，同時派遣警力加強周邊巡守與警戒，確保現場秩序與民眾安全無虞。

廣告 廣告

警方強調，將持續採取滾動式檢討，強化各項維安作為。另也提醒如在網路散布危害公眾安全之訊息，將觸犯刑法第151條「以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處二年以下有期徒刑」；呼籲民眾如發現可疑人事物，請立即撥打110報案，並保持適當距離，共同維護公共安全。

快新聞／網揚言「目標殺50人」！警證實IP位在「這國家」 新光三越回應了

有網友揚言鎖定台中新光三越「目標50個」，第6分局即日起啟動加強維安作為。（圖／民視新聞翻攝）

根據《聯合報》報導，新光三越針對該事件表示，高度重視顧客與同仁安全，已即刻啟動相關加強措施，包含強化出入口安全維護、提高保全與安管人員的巡店密度。此外，也提醒第一線同仁留意周遭環境狀況，若發現可疑情形，即時通報並妥善處理，以確保消費者的購物安全。

原文出處：快新聞／網揚言「目標殺50人」！警證實IP位在「這國家」 新光三越回應了

更多民視新聞報導

賴清德親自下令了！追查張文金錢來源 「這些事」也不輕易放過

北車隨機攻擊最新案情曝光 警初步認兇嫌張文是「鄭捷案模仿犯」

張文拿長刀猛衝「為何一堆人不跑」？教授吐背後原因

