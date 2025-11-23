網搬「藍綠高鐵對比照」酸1事 慘遭陳柏惟打臉！
政治中心／于士宸報導
近日，社群平台Threads上瘋傳2組「政治人物搭高鐵」的對比圖，只見一名網友同時曬出一張民眾黨主席黃國昌在高鐵車廂間站著滑手機的畫面；及一張四位民進黨立委乘坐高鐵商務艙的畫面，接著原PO直言：「平平都是立委，辦卡真的要辦對張」疑似在酸某一方的行為。然而，畫面曝光後引起熱議，同時也釣出前立委、立法院榮譽顧問陳柏惟親回：「這個工作福利是有包含高鐵通勤補助」，指出通常站著的比較多恐怕是因「沒買票」造成，瞬間讓全網笑成一片。
民眾黨主席黃國昌在高鐵車廂間站著滑手機、民進黨立委乘坐高鐵商務車廂，遭大批網友搬出來比對。（圖／翻攝自Threads）
前立委陳柏惟親自在留言區透露「通常站著的比較多是忘記買票、排隊上廁所或是拍張照就回去坐了」。（圖／翻攝自Threads）
社群平台Threads上最近瘋傳兩組照片，其中一張為民眾黨主席黃國昌在高鐵車廂間站著滑手機，似乎沒位子可以乘坐的畫面；而另一張則是民進黨立委乘坐高鐵商務車廂的畫面，只見照片中包含立委黃捷、徐富癸、鍾佳濱等人，一起坐著高鐵商務艙自拍，一行人穿著正裝似乎要去工作的樣子。沒想到，這2組對比照卻被搬上Threads公審，開始有大批疑似國民黨支持者、小草的網軍接連發出公審文，其中一名網友則是附文表示：「自由座vs商務車廂，平平都是立委 辦卡真的要辦對張」，似乎意有所指。
一名自稱是前立委助理的網友，同樣指出通常站著的恐怕只是「沒有提早買票」、或者拍照作秀給大家看的。（圖／翻攝自Threads）
貼文曝光後，掀起網上一陣熱議，留言區甚至親自調出前立委陳柏惟留言，表示「同業澄清，這個工作福利是有包含高鐵通勤補助」，指出「通常站著的比較多是忘記買票、排隊上廁所或是拍張照就回去坐了，請不用擔心辦卡的問題」慘打臉原PO。不僅如此，留言區更有一名網友跳出來自稱是前立委助理，透露台灣立委的通勤費「只能」報銷商務艙，而原因就是為了保障立委們以及一般乘客安全，同樣指出通常站著的恐怕只是「沒有提早買票」、或者拍照作秀給大家看的。
原文出處：「黃國昌高鐵罰站」小草炸鍋了！搬「綠委搭商務艙」慘遭陳柏惟打臉：沒買票…
