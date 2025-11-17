網教1招吃橘懶人法！「免剝皮」畫面吸31萬人朝聖

生活中心／王靖慈報導

近日一段來自國外的「橘子懶人新吃法」，影片在 Threads 上爆紅，影片中女子直接對半切開橘子後輕鬆推出果瓣的畫面，吸引超過 31萬人次瀏覽。然而，看似便利的方法卻讓不少人疑問：「直接剝皮犯法嗎？」

柑橘類水果在台灣相當普遍，不僅是許多台灣人日常生活中的水果選擇，也因富含維生素C及多種營養素而深受喜愛，尤其在冬季盛產時更是市場上的熱門商品。5日，一名網友在 Threads 上分享了一段國外示範「橘子懶人新吃法」的影片，強調不用剝皮非常方便，瞬間引發熱烈討論。影片中，一位女子將橘子頭朝畫面的右側放在砧板上，接著手持刀子從上往下直接對半切開，之後再從底部往上推，就能輕鬆分離成一口一口的小橘子塊。有趣畫面吸引超過31萬次人瀏覽，以及4661個愛心數。

網友曝國外1招「橘子免剝皮」懶人法！掀一票人吐槽：直接剝犯法嗎？

有網友表示這種切橘子的方法，可能會造成橘子汁滴到滿處。（圖／翻攝「thintoast_」Threads）





影片曝光後，網友紛紛提出疑問與吐槽，有人表示：「橘子不用切啊」、「我如果吃橘子需要拿刀切，還會滴的到處都是，我寧可不吃。」也有人擔心：「皮的味道（搞）不好會滲進去。」更有網友問說：「直接剝皮犯法嗎？除了檸檬，橘子、柳橙、柚子我都是拿爪子（手）扒開吃的」；另有網友指出，影片中的剝法可能與橘子品種不同有關。國外品種的橘子較不會出汁，因此適合切開，但若像是台灣水分飽滿的橘子，這種切法恐怕會直接「榨成橘子汁」。

