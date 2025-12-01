網敲網濱崎步高雄開唱！陳其邁：我超喜歡她

▲濱崎步上海演唱會被迫取消，但仍敬業對著1.4萬個空座位開唱令人心疼。（圖／翻攝自濱崎步IG）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」一席話引發中日關係緊張，對此中國祭出一連串反制作為，日本知名歌手濱崎步上海演唱會臨時被取消，但仍對著空無一人的1萬4000個座位開唱，令人心疼。網路不少人敲碗到高雄開唱，對此市長陳其邁今（1）日表示，自己個人是超喜歡她，同時也鼓勵多元文化，也要看她個人時間是不是可以配合，「我當然非常歡迎她來」。

濱崎步日前原定在上海的演唱會被取消，但仍對著空無一人的1萬4000個座位開唱，令人心疼。也讓不少網友敲碗能到高雄開唱。

對此陳其邁說，自己個人是超喜歡濱崎步，非常有自己的風格，台灣也有非常多的歌迷，認為演唱會應該是在一種自由的氣氛，才會有蓬勃發展的演唱會，像非常多的天團都來到高雄開唱。

陳其邁表示，歡迎更多的天團或濱崎步等傑出國際知名藝人能來到高雄，同時也鼓勵多元文化，也要看她個人時間是不是可以配合，「我個人是非常喜歡她，當然也非常歡迎她來」。

陳其邁更批評中國，認為演唱會藝術文化不應該受到政治的干預，能自由的表現才會有更蓬勃演唱會，如果用這種粗暴方式，「覺得是非常不可取的」。

