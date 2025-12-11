網暈新任駐馬紹爾大使「帥到以為是AI照」！最新現況照片曝光

新任駐馬紹爾群島共和國特命全權大使徐蔚民 圖／翻攝自駐馬紹爾群島共和國大使館

[Newtalk新聞] 我國新任駐馬紹爾群島共和國特命全權大使徐蔚民1日到任，並向馬國總統海妮（Hilda C. Heine）呈遞到任國書。特別的是，大使館在社群張貼徐蔚民照片時引發轟動，網友就直說，「帥到我以為是AI照片」。海妮總統歡迎徐大使來到海天一色的美麗馬紹爾群島、也是雄踞中西太平洋地區要衝的關鍵國家。

駐馬紹爾群島共和國大使館在臉書歡迎徐蔚民到任，附上的照片掀起討論。有網友說，「差一點認不出來，大使超帥的」、「大使這麼帥沒有犯規嗎」、「好像大明星」；但也有人貼出現在的照片，並說「那是以前年輕時的照片，這是他現在的樣子」、「公布的照片應該有修圖」。

新任駐馬紹爾群島共和國特命全權大使徐蔚民向馬國總統海妮（Hilda C. Heine）呈遞到任國書。 圖／翻攝自駐馬紹爾群島共和國大使館

徐蔚民向海妮總統表示，他帶著中華民國總統賴清德與全體國人的信任與託付，再次回到馬國，將會與大使館所有同仁，竭盡所能，提升兩國關係，在安全、醫療、永續、海洋等議題加強合作，深化雙方人民互利共榮的友誼。

大使館指出，我國與馬紹爾群島在1998年11月建交，剛剛慶祝建交27週年。徐蔚民於11月30日抵達首都馬久羅，24小時後隨即呈遞到任國書，象徵馬紹爾政府與海妮總統對於兩國關係的高度重視。

徐蔚民也特別跟海妮總統分享，他近30年的外交生涯，與馬紹爾群島的緣分始終相伴。他初進外交部在新聞文化司當薦任科員的第一個任務，就是協助辦理1998年台灣與馬紹爾群島建交記者會；2008至2011年首次奉派馬國；2017年從當時駐地拉脫維亞被徵召，飛越幾乎整個地球來到馬國，支援蔡英文總統到訪相關事宜；11月28日則是以大使身分奉派馬紹爾群島，經過兩天轉機、飛行，30日抵達。

徐蔚民說，馬國外貿部及台灣僑胞們熱情接機，Homecoming之感油然而生，「不僅是以一個老朋友身分回來、感覺更像是以馬紹爾群島大家庭一份子(as a member of the RMI family)遠遊歸來一般」。

大使館表示，遠行千里再一次回到馬紹爾群島，海妮總統和徐蔚民大使都衷心希望，台馬兩國邦誼將在既有的良好基礎上持續增溫強固。

徐蔚民曾任外交部國際組織司參事回部辦事、國際組織司科長、駐泰國代表處參事、駐拉脫維亞代表處參事、非政府組織國際事務會副參事回部辦事、駐瑞典代表處副參事、駐馬紹爾群島共和國大使館一等秘書。

