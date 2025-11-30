網曝宏福苑內部慘況 牆壁斑駁、滿地灰 災民：值錢東西全燒光

網曝宏福苑內部現況，牆壁斑駁滿地灰燼。（圖片來源／hchs_oo._.kr）

宏福苑大火肆虐！慘況照片曝光，屋內被燒到面目全非，牆壁斑駁、窗框變形，地板上滿是灰燼，甚至有小區域仍在持續燃燒。災民們頓失家園，值錢物品全付之一炬，現在可能面臨家徒四壁的窘境。港府承諾在家園復原前，免費提供臨時安置住所，並考慮將災民轉移至中轉房屋。政府也不排除重建宏福苑的可能性，但仍需視損壞程度而定。

宏福苑大火災情嚴重，內部現況畫面曝光，顯示屋內被燒到面目全非，家具全毀，地板僅剩灰燼，部分區域仍持續燃燒。災民們在失去家園後，面臨住所問題的嚴峻挑戰。香港政府已承諾在家園復原前免費提供住所，並考慮將災民轉移至中轉房屋。目前當局仍持續評估建築損壞程度，不排除重建宏福苑的可能性。

香港宏福苑大火後，社群網路瘋傳大樓內部慘況照片，疑似是鑑識人員到火場蒐證後拍下的畫面。照片中可見整個屋內被燒得面目全非，家具全毀，牆壁斑駁，窗框變形，地板上滿是灰燼，甚至有小區域仍在持續燃燒，火光在一片焦黑中格外明顯，讓網友透過螢幕都能感受到被大火吞噬的恐懼。

很多住戶住了40多年一夕燒毀，相當無奈。（畫面來源／hchs_oo._.kr threads）

對於在宏福苑住了40多年的災民來說，這場大火讓他們頓失家園。有災民表示，家中累積多年的值錢物品全都付之一炬，現在可能面臨家徒四壁的處境。除了心痛之外，災民們更關心的是住所問題。區伯伯提到，據他了解政府提供14天免費住宿，之後可能需要付房租，而且後續得轉去中轉房屋。也有災民擔心政府提供的住所不夠方便，對於上班族和有小孩的家庭來說會很辛苦。

針對災民的住所問題，香港財政司副司長黃偉綸重申，臨時安置住所是免費提供給災民入住的，政府也會努力達到每年超過3萬公共房屋的供應目標。港府強調，目標是在1至2個星期後，將1900戶災民轉到中轉房屋，並免費提供住所直到家園恢復。民政及青年事務局局長麥美娟表示，會為災民做出彈性安排，直到幫他們重建家園為止。

宏福苑大火，安排災民臨時安置，港府也說不排除重建。（圖片來源／RT）

關於宏福苑是否會重建的問題，黃偉綸認為現在猜想並不恰當，需要視每座大廈的情況而定，但他表示政府不排除任何可能性。目前香港政府已確定完成宏仁閣和宏道閣的評估，初步估計建築損壞嚴重。至於較早起火的宏昌閣和宏泰閣，預計最快要到週三才能完成評估。家園成了灰燼，讓居民們陷入艱難處境，需要社會各界的關注與支持。

