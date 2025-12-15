網曝「超商點數」超強功能 店員一試驚呆了…

生活中心／李筱舲報導



許多超商推出消費累積點數功能，吸引消費者透過購物累積回饋。近日，一名網友分享自己到超商繳水費時，向店員出示點數累積畫面，並要求使用點數折抵。店員起初一臉疑惑，不相信可行，但實測後竟然成功，讓店員非常訝異。貼文曝光後，也吸引大批網友留言讚嘆：「天哪！長知識了」。





網親曝「超商點數」強大功能…店員不信「嗶1聲」秒驚呆：真的可以！

許多民眾會透過超商繳納各類帳單，近日一名網友更分享超商點數可以在繳費時拿來折抵。（示意圖／民視資料照）





這名網友在Threads發文表示，日前到超商繳水費時，要求將累積的點數全部折抵。店員一臉疑惑地說：「啊？水費帳單可以用點數折抵？」網友則認真點頭回應「可以」，店員抱著懷疑的態度操作後，竟然成功完成折抵，還對著收銀機小聲自語：「哇～原來點數可以這樣用哦？」逗趣反應讓原PO笑說：「好可愛的反應」。

貼文也在網路上引發熱議，更有網友指出不少種類的貨到付款也能使用超商點數來做繳款。（示意圖／民視資料照）

貼文也吸引眾多網友留言：「怎麼弄～點數折抵畫面在哪？教教」、「天哪！長知識了，感謝版主及以下網友們」、「好酷，學起來了」、「謝謝～學到了！」，還有網友指出，不少種類的貨到付款以及地方稅，也能使用超商點數來繳款。





原文出處：網親曝「超商點數」強大功能…店員不信「嗶1聲」秒驚呆：真的可以！

