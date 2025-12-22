網曬冰淇淋尬香菜 蔡英文神回被封「國家級質疑」

政治中心／李筱舲報導



昨（21）日冬至，許多網友在社群平台上分享「湯圓文」來慶祝這一年一度的重要時節。不過卻有一名網友在社群上貼出一張「濃脆花生醬冰淇淋尬香菜」的照片，還表示「加入香菜後會讓美味升級」。沒想到這篇貼文意外引來前總統蔡英文留言，並表示：「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法…」。





網分享「冰淇淋尬香菜照」超好吃 蔡英文神回「這句」網笑喊：國家級的質疑！

對於網友分享的冰淇淋吃法，前總統蔡英文表示自己喜歡冰淇淋和香菜，但加在一起吃「不確定這是一個擁有社會共識的吃法…」。（圖／翻攝自 Threads ＠tsai_ingwen）

一名網友昨（21）日在Threads上分享自己享用冰淇淋品牌「濃脆花生醬口味」的照片，她還加入了大把切碎的香菜末到冰淇淋裡拌著一起吃。這名網友表示，這款口味的冰淇淋超好吃，「推薦大家搭配香菜末，美味大升級」。貼文一出，竟然吸引前總統蔡英文親自留言，她寫道：「我喜歡餐後來一點冰淇淋，我也喜歡香菜，但是香菜加冰淇淋，我不確定這是一個擁有社會共識的吃法…」。

而前總統蔡英文的留言，也吸引眾多網友回應：「『擁有社會共識的吃法』，這句話我學起來了」、「沒想到有朝一日會在這樣的文章下面看到小英總統……」、「國家級的質疑」、「我終於學到『拿著你的廚餘滾出地球』的文雅版本了，謝謝小英總統」、「救命！腦袋已經出現小英的聲音在講這段話，好可愛」、「雖然我可以加香菜，但小英說什麼我都眼冒愛心」。





