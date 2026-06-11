網梗圖「選贏當縣長、選輸當部長」！鄭朝方獲提名首露面霸氣回擊

被提名參選新竹縣長後首個公開行程，竹北市長鄭朝方表示，擔任市長以來，心都懸在建設、文化等，將如常以兢兢業業的態度做好市政。（王惠慧攝）

民進黨中執會10日通過提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，被問到被提名後首日跑行程的心情，鄭朝方受訪表示，擔任市長以來，心都懸在建設、文化等，將如常以兢兢業業的態度做好市政，強調「把事情做對，把事情做好」就是他的底氣，將持續秉持改變竹北的信念來改變竹縣。

針對藍營對手徐欣瑩陣營說他是「奉旨提名」，鄭朝方回應，他在竹北已帶來很多不一樣的改變，選舉的文化也希望不要再引起對立，他也提到，國民黨的初選是「刀刀見骨」，相信民眾應是不太喜歡，他個人是很不喜歡。他反問，若說在政治工作有影響力時，能在選舉文化帶來多一點美好，不就是現在要改變的事情嗎？

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面對未來國民黨與民眾黨的夾擊，選戰有何規畫？鄭朝方表示，他一直努推進，很多建設、活動及政策也為他說話，自宣布參選以來也收到許多民眾的加油聲。他深刻感受到這股渴望改變的氣氛，甚至比4年前競選竹北市長時「風起得更大」，若能順利突圍，將是嶄新局面，打破過去選黨的傳統刻板印象，關鍵還是在於中間選民與年輕世代，願不願意出來支持這件事。

至於網路上流傳「選贏當縣長、選輸當部長」的嘲諷圖文，他則淡然回應，對他而言，把事情「做好、做美」，就是每天想要做的事情，對於自己人生規畫都有想法，不會受制於任何人。

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