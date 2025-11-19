網氣炸！籃籃《綜藝大集合》 遭胡瓜襲胸 電視台副總發聲

胡瓜（中）近日錄影不慎觸碰到籃籃（左2）胸部。（民視提供）

胡瓜、籃籃日前在雲林錄製《綜藝大集合》示範「投懷送抱」的遊戲關卡時，胡瓜不慎觸碰的籃籃胸部，引起一片批評。繼18日製作單位發聲道歉，民視副總許念台今（19日）也做出回應。

胡瓜在要坐破氣球時，要扶著籃籃肩膀助力的左手下滑到胸部位置，《綜藝大集合》製作單位對此在18日致歉，「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」

民視副總許念台今表示，遊戲單元將進行修剪，「不會有類似襲胸的畫面播出」。

