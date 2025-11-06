即時中心／梁博超報導

2026地方大選戰鼓響，各政黨開始積極布局各縣市長提名。民進黨選對會昨（5）日召開會議，確定徵招立委蘇巧慧參選新北市長；就有網友幫蘇巧慧提出政見，只要「停辦新北耶誕城」，在板橋應能拿到破六成的選票。對此，蘇巧慧今（6）日表示， 耶誕城14年以來，舉辦期間交通都大打結，「如果舉辦期間越長，那市民的反應也就會越大。」她強調，未來會用更新、更有活力的觀念來，重新思考整個活動。

民進黨選對會昨日開會決議，將向中執會建議在新北市徵召立委蘇巧慧代表參選2026年新北市長。蘇巧慧感謝選對會的推薦，她已做好準備承擔這個重任，會全力籌組最強的團隊，帶領新北市議員候選人一起打贏2026的選戰。

然而近日新北耶誕城即將開幕，年年都因在板橋鬧區舉辦，造成交通壅塞引發民怨，近年來有取消或是搬遷到其他行政區的討論。就有網友在Threads上發文，笑稱「蘇巧慧明年的選舉政見，只有要一條『停辦新北耶誕城』，應該在板橋就可以拿到破六成的票了…」。

貼文曝光後引來2萬多人按讚支持，有網友留言表示，「新北耶誕城是板橋人的年度輪迴噩夢」、「誰主張停辦耶誕城，我就投誰」、「那個耶誕城前幾年還覺得很好，但每年都一樣沒什麼變化」；也有網友表示，既然叫新北歡樂耶誕城，「至少要新北每一個區都輪流舉辦才公平才歡樂吧」、「辦到貢寮去多好」、「來個淡海耶誕城」。

對此，蘇巧慧今日上午在立法院接受媒體聯訪時，被問到板橋耶誕城相關議題，她表示活動迄今已經14年，其實板橋人最在意的，就是舉辦期間交通大打結。「所以如果活動的舉辦期間越來越長，市民的反應也就會越來越大。」

蘇巧慧強調，她的團隊是新的，在設計感、執行力也都和過往有所差異，所以未來會用更新、更有活力的觀念來重新思考整個活動。包括在地經濟、交通運輸，甚至活動意涵，蘇巧慧指出，她希望能創造一個讓新北人認同、讓外地人喜愛的活動。

原文出處：快新聞／網求政見要有「停辦新北耶誕城」 蘇巧慧：會用更新、更有活力的觀念重新思考

