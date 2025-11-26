網汙衊謝長廷賄賂高市早苗 管碧玲一照曝：台灣外交一步一腳印走出來的

記者李鴻典／台北報導

近日有台灣粉專引用「暗網文件」，指稱總統府資政、前駐日代表謝長廷以百萬珠寶賄賂時任總務大臣的日本首相高市早苗，以影響日本對台政策，引發關注。海洋委員會主委管碧玲今（26）天在臉書貼出一張照片，她說，謝長廷出使日本，勤走日本基層、高層，為台灣傳遞一個高尚、親切、有滋味的「台灣的格調」。「台灣的外交，就是這樣一步一腳印走出來的！」

管碧玲貼出她跟謝長廷背影照，「台灣的外交，就是這樣一步一腳印走出來的！」（圖／翻攝自管碧玲臉書）

管碧玲說，中國這次把高市早苗針對日本國家安全中的台海議題，基於日本的國家利益與區域和平穩定所做的安保判斷，歸因於是受到謝長廷用珠寶賄賂的結果，離奇的程度，簡直比仙俠劇、穿越劇、還魂劇的劇情，更有過之而無不及！

管碧玲強調，賄賂外國政要不是台灣的格調，謝長廷出使日本，勤走日本基層、高層，為台灣傳遞一個高尚、親切、有滋味的「台灣的格調」。

管碧玲指出，謝長廷宣揚「善的循環」這個哲學觀，處處去發掘創造善的姻緣，他相信：「台日的羈絆交織緊密，每一個緣分與連結，沿著線頭都能再找到下一個新的緣分與連結」。他為此馬不停蹄、風塵噗噗，出使日本八年的回憶錄，不但被日本出版社出版，甚至贏得天皇綬勳的榮耀。

這種境界，粗暴性格者是不會懂的吧？！所以才會想歪到無以復加的程度？！難道說：他們真的氣瘋了？！

管碧玲提到，謝長廷一步一腳印走在日本政界的身影，她有一張照片可以分享！她透露，這是卸任了以後，就在這個月13-14日，她赴日進行極重要的高層會談兩天，其中一個行程，就是謝資政安排，「那天我們走在日本國會的長廊，照片的氛圍，詮釋了台灣的外交，就是這樣一步一腳印走出來的！」

