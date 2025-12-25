網灌爆貼文「殺人者還有人權」？廢死聯盟執行長「轉發2文」16字洩心聲

不少民眾事發後前往台北車站、中山花圈獻花。圖／攝影鄒保祥

台北市19日傍晚發生重大隨機殺人事件，現年27歲的張文持刀隨機攻擊造成4死11傷，其中包括張文畏罪墜樓身亡，也讓死刑存廢議題再度引起各界關注。對此，台灣廢除死刑推動聯盟（以下簡稱廢死聯盟）23日痛批政府近年重啟死刑執行違憲、呼籲停止死刑，但相關發言因時機敏感，引發大量網友怒轟，而廢死聯盟執行長林欣怡事後則在臉書上轉發貼文，短短16字曝光無奈心聲。

廢死聯盟23日發文指出，在113憲判字第8號判決後，政府非但未依判決意旨嚴格限縮死刑，反而暌違近5年在2025年1月執行黃麟凱的死刑，怒批這已違憲且違反國際人權法的重大倒退，不僅違反《公政公約》第6條生命權保障，也使死刑執行構成酷刑。

此外，廢死聯盟提及，部分死刑犯在監所的處境應已構成待死現象，再加上今年法務部修惡《執行死刑規則》，使死刑更容易被實際執行，再加上立法院擴大死刑罪名，也等同於公然背離第36號一般性意見所要求的「朝向廢死不可逆轉」的義務，嚴重違反對國際社會所作的人權承諾，為此呼籲政府應立即宣布停止死刑執行。

由於近期社會大眾都在關注張文隨機殺人後再輕生的事件，因此廢死聯盟此番發言一出頓時引起熱議，留言下大多都是網友的負面評論：「所以被殺的人權在哪裡？廢死是避免枉死，可是有些人並不適用，因為他是現行犯」、「還殺錯耶？這些人本來就要為自己犯的錯，而買單，他們殺人都沒在乎人權了，為什麼還要保他們的人權啊？當他們殺人的時候，就不是人了，哪裡來的人權？」

民眾在事發地獻花悼念遇害死者。圖／攝影鄒保祥

對此，廢死聯盟執行長林欣怡則在個人臉書轉發國際特赦組織台灣分會發文，原文呼籲大眾應展現同理與責任，包括尊重隱私、不要將特定族群或團體當成宣洩情緒的代罪羔羊，也不要轉傳未經查證的消息，以免錯誤資訊擴散造成恐慌：「此刻，溫暖與信任比以往更加重要，讓我們攜手守護公共空間，並向受影響者傳遞最真誠的關懷與力量。」

國際特赦組織台灣分會的原文還附上寫有「面頓艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」的照片，短短16字似乎道盡林欣怡的心聲。另外，林欣怡也在23日轉發一則新聞，內容為英勇阻擋張文結果遇害的余家昶之母親在鏡頭前受訪的內容，只見余母在影片中呼籲大家不要怨恨張文的父母：「他人也往生了，但願我們全國世界，給他爸爸、媽媽一個安慰，事情是他兒子做的，跟他爸爸媽媽沒有關係，我們沒有去怨他。」

