網炸鍋 ！彰市金馬路鋪紅磚道機車停車格消失 林世賢要求暫停取締

〔記者湯世名／彰化報導〕扯！彰化市長林世賢最近接獲民眾反映指出，他們在金馬路某賣場前紅磚道停機車都被警方開單告發，認為不合理，林世賢前往勘查發現，該人行道疑為賣場出於整體美觀，自行翻新門前人行紅磚道，導致原有的機車停車格線被覆蓋消失，他已行文彰化警分局暫停取締，並儘速安排會勘，研議在紅磚道增加機車格，給大家合法的停車空間。

林世賢指出，最近有很多民眾在彰化市金馬路某賣場前紅磚道停機車，都被警方開單告發違規停車，昨天他前往勘查卻發現，賣場疑為了整體美觀，自行翻新門前紅磚道，致使原有的機車停車格線被覆蓋消失，不少民眾機車停在紅磚道，卻被檢舉開單。

他說，賣場要自己鋪設紅磚道，事前卻沒有與公所討論來規劃正確的停車格，因此為避免再有爭議，昨天他特地到賣場勘查，除張貼公告，並行文給彰化警分局暫緩開單取締，改以勸導為主，工務課將儘速安排會勘，在紅磚道增加機車停車格，方便民眾停車購物，給大家合法的停車空間。

不過該事件在網路炸鍋，有網友在林世賢臉書留言指出，賣場私自在機車格上畫設紅磚道，導致機車格消失，不少機車族停車被警方開單，這是可以的嗎？不過也有網友強調人行道本來就不能停車，警方開單無誤。另有網友說要看土地權是馬路所有，還是賣場租地所有。

