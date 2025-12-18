網熱議「男女御宅族出門打扮的差異」：男生把治裝費都變成喜歡的樣子

在 ACG 御宅族領域一些愛好者的形象由於大多數都相當統一，因此也誕生了一些獨特的刻板印象。而最近日本 X（推特）社群上一篇由網友 @numatami63 分享的個人發現貼文獲得大量迴響，話題聚焦於御宅族群體中顯著的性別穿搭差異。該貼文指出，在同樣 ACG 愛好者的群體中，「女性宅宅」通常會在外觀上用心打扮，反觀多數「男性宅宅」似乎對自己的外在形象毫不在意，這番觀察迅速在網路上掀起一波關於宅宅穿搭的討論。

御宅族男女穿搭引起討論。（圖源：Getty Images）

根據網友的觀察，他表示自己在 Animate 池袋總店發現，許多女性御宅族穿著美麗又時尚。相比之下，男性御宅族在活動現場的穿著則普遍偏向隨興，被認為更注重機能性方面，往往以寬鬆舒適為主，很少有人會在髮型或服裝搭配上去努力，形成了現場一種強烈的視覺對比。

原 PO 推測：「這很可能是女性在『與偶像見面、進行偶像應援活動』的活動中，會希望自己能配得上喜歡的偶像。那反過來男性又是抱持著怎樣的心態呢？」這篇貼文吸引超過 2000 多名網友回應和討論，有人就分析指出，這種現象源於社會對兩性的期待不同，女性即使在小眾圈子內仍需要面對比較多的「容貌焦慮」與社交壓力，必須維持一定的整潔與時尚感才能融入群體；另一派聲音則認為，男性御宅族更傾向將有限的預算全數投入在購買周邊商品或遊戲課金上，對於他們而言，自身的服裝只要乾淨舒適即可，所以治裝費通常被視為可以減少的非必要開支。

網友們紛紛提出個人看法：「男性宅宅把角色視為神明，從開始就覺得自己配不上，並傾其所有供奉」、「女性會為了應援對象而努力變得可愛； 男性則因為『就算我這模樣也願意親切對待我的推』」而疏於打理外表」、「難道你不認為打扮整齊反而會破壞秋葉原獨特的風景嗎？」、「這才是御宅文化，那些擠進圈子說著『身為宅宅卻不注重時尚很丟臉』的人，才該去檢查腦袋吧？」