網熱議「說好明天見卻再也沒上線的好友」！老玩家淚憶那些無疾而終的遊戲情誼
相信許多人小時候，在網路遊戲的世界裡，多少都有一位曾經並肩作戰，卻突然在某天消失在好友名單灰暗角落的夥伴。最近在社群 X（推特）上，一位網友的發文觸動了無數玩家的心弦，引起共鳴熱議那些「說好明天見卻從此再也沒上線的好友」。
這討論開始於一名國外網友分享的親身經歷。他在 Steam 上擁有一位關係非常好的遊戲戰友，兩人經常一起冒險。直到某天，這位朋友留下一句：「這週末我要去找我爸，回頭見。」便下線了。沒想到這一去就是整整 8 年，對方再也沒有重新亮起上線的狀態。原 PO 感傷表示，他寧願相信這位朋友是因為在現實生活中過得充實、幸福，甚至可能已經結婚生子，才沒有時間再登入遊戲。
這貼文迅速引爆了全球玩家的共鳴，許多人在留言分享自己類似的故事。有的玩家回憶起小時候在或《楓之谷》等線上遊戲認識的夥伴，約好「明天放學見」，結果那個明天永遠不會到來；也有人提到自己在《魔獸世界》裡的公會戰友，某天說要去當兵或出國留學，從此音訊全無。這些「失蹤」的朋友就像是一個個懸案一樣，掛在每個老玩家的記憶深處，成為一段段無疾而終的情誼。
對於這些突然消失的好友，網友們的猜測充滿了現實的無奈。一部分理性的網友指出，通常前一秒還超熱愛遊戲的人多年不上線，尤其是突然中斷聯繫的情況，確實很大可能性是發生了意外或生病過世。然而，更多的留言則傾向於像原 PO 一樣保持樂觀，認為這些朋友或許只是「長大」了。正如一位網友所說：「也許他真的只是找到了比遊戲更重要的事情，比如戀愛、工作或是組建家庭。」
其他人也在看
台北電玩展多款人氣遊戲攤位有望送出虛寶與限定碼！試玩、舞台活動別錯過
隨著台北國際電玩展將於 1 月 29 日至 2 月 1 日在南港展覽館登場，除了最新遊戲試玩與舞台活動外，「現場是否能拿到虛寶或限定兌換碼」也成為不少玩家關注焦點。根據目前已公布的參展資訊與歷年活動慣例，多款手機與線上遊戲攤位，以及部分大型 IP 舞台活動，都有機會透過試玩、互動任務或抽獎形式，提供虛寶或限定好禮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
載具都刷LINE Pay沒中過獎！他1年後驚見「1步驟錯誤」崩潰：沒防呆機制
該名網友25日在社群平台Threads發文分享自身經驗，表示自己長期使用LINE Pay掃描電子發票載具，卻始終與獎金無緣，直到最近檢查資料時才發現，原來在輸入載具編碼時，英文字母「P」誤打成「Q」，導致系統無法正確對應發票資料。他也自嘲表示，難怪一年來從未中獎，「請大家好...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
Coser靠二創大賺？Enako出面澄清並重申收入來源
日本知名 Coser「Enako」（えなこ）曾於 2023 年在節目中透露自己的年收入約為 1 億日圓，相關內容近期再度被網友提起並引發討論。有網友表示，在得知 Enako 年收高達 1 億日圓後，不禁想到動畫產業基層人員領著低薪製作作品，卻讓同人社團或 Coser 透過二次創作獲得可觀收入，認為這樣的產業結構令人感到不是滋味。對此 Enako 也直接引用該則貼文進行回應。udn遊戲角落 ・ 1 天前 ・ 發表留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
俄羅斯正妹網紅街頭吞下火球後「下半身噴火」震撼全網
俄羅斯正妹魔術師安娜（Anna）憑藉冷豔外型與火辣身材，在社群平台Instagram累積逾76萬粉絲追蹤。她近期一段街頭表演影片瘋傳，內容驚人且獵奇，只見安娜熟練地吞下火球後，竟轉身從下半身「噴出烈焰」，如同人體噴火機，瞬間引爆網路熱議。這項視覺衝擊十足的魔術，讓圍觀民眾及廣大網友嘖嘖稱奇，紛紛猜測其原理。安娜將性感元素融入魔術，獨特的表演風格成功掌握流量密碼，成為近期最吸睛的網路話題，持續引發討三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
《神鬼寓言》新作確定「沒有狗狗」！經理要求砍掉，員工氣到不想原諒他
微軟旗下 Playground Games 工作室所開發的《神鬼寓言》（Fable）重啟新作，日前在 Xbox Developer Direct 發表會上公開最新資訊，然而有一項受老玩家喜愛的經典元素如今確定缺席。根據官方最新訪談，系列作中標誌性的「狗狗夥伴」系統，確定不會在本作登場。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
TGA壓軸成笑話！《高嶺鐵衛Highguard》零宣傳自信推出，結果大多負評、人數雪崩腰斬
《高嶺鐵衛》今日（27）正式上線後，短短 6 小時，玩家人數迅速流失一半。評價跌至「大多負評」，慘烈的開局表現被網友戲笑稱：「真的成為《星鳴特攻》2.0」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
狗狗怎麼摸才舒服？這些位置才是狗狗最放鬆的「安全區」!
火報記者 張舜傑/報導 對狗狗來說，被摸不一定等於喜歡，不同部位帶來的感受差異很大，有些能讓牠放鬆，有些卻會引 …火報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
朋友「黑吃黑」侵吞詐團340萬 高中情侶無辜揹鍋遭囚禁14小時
黃姓和盧姓（已歿）負責幫詐騙集團收款，他們透過未成年的友人找上一對高中情侶，情侶介紹友人「阿康」幫忙提款，結果「阿康」私吞340萬元，黃、盧不甘損失，叫小情侶出來面對，並將他們擄走後，家人急抱錢救孩子，小情侶遭囚禁14小時後平安獲釋報警，黃姓男子被依恐嚇取財等罪判刑2年。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
全家「用撈的」日式溏心蛋開賣 限店嘗鮮一顆特價20元
看準餐食「加菜商機」，全家便利商店（5903）持續創新熟食區，即日起首度推出「用撈的」日式溏心蛋，主打「免剝殼、免拆袋、冷藏口感」三大特色，即日起至3月3日單顆特價20元優惠。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
尾牙頭獎大縮水 員工急問：還能待嗎 釣出一票苦主
尾牙旺季到來，員工最期待的就是抽獎，不過一名女網友表示，以前剛進公司的時候，尾牙最大獎有5萬元，沒想到今年大縮水，頭獎剩下2萬元，讓她擔心「公司是不是快不行了，還能待嗎？」話題引發熱議，也釣出一票苦主，「我們只有1萬，有安慰到你嗎」、「我公司沒有尾牙」。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
《咒術迴戰》官方「禪院家」族譜「很多兄弟」笑翻網友：直毘人根本在玩首抽
《咒術迴戰》動畫第三季「死滅回游前篇」日前播出第四集，主線放在了禪院家，帶來了非常精彩的打戲。而官方最近就公開了一張「禪院家族譜」，在社群網路上引發熱烈討論。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
尾牙送「BMW使用權1年」 總經理嗨喊：明年回收繼續抽
年關將至，近日不少公司行號紛紛舉辦尾牙，有一名網友就分享，公司提供的獎項包括一輛BMW電動休旅車，但卻只有1年的使用權，總經理還直接說「明年回收再來抽」，讓原PO超傻眼，不過也有人認為，若這1年內的相關花費公司全包，再算上車子折舊的話，其實也相當於是一個好幾十萬元的獎項了。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
「媽媽市長」會勤儉持家！台中市民人均負債大降7千元 盧秀燕執政期間4度達成財政賸餘
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導台中市長盧秀燕任期將於今年屆滿，台中市主計處指出，台中市以審慎務實的財政治理策略，確保每一項政策與建設都建立在健全...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
抓不完！iOS又驚見山寨《寶可夢》手遊，大肆投放廣告、改名重複上架引關注
最近在蘋果 App Store 上出現了一款名為《ポケモンワールド》（Pokemon World）的手機遊戲，並在社群 X（推特）與 TikTok 上進行廣告投放。然而，這款遊戲與任天堂和寶可夢公司的官方作品非常相似，除了名稱外，從宣傳影片到實際遊戲畫面，不論是訓練家的外型還是寶可夢的模組設計，幾乎是直接複製貼上，不只毫無避嫌之意，甚至超越了「致敬」或「模仿」的範圍。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《我推的孩子》第三季討論度大幅下滑？網認為「原作爭議結局」成主因
《我推的孩子》第三季動畫近日正式開播後，討論熱度卻明顯不如前兩季，在台灣巴哈姆特動畫瘋、日本 niconico 等平台的彈幕數與討論量下滑，引發網友在各大社群與論壇熱議。不少觀眾普遍認為，最大關鍵在於原作漫畫結局已公開，且評價極具爭議，導致即便動畫製作品質維持水準，仍難以帶動過往的追番熱潮，「已經知道結局會怎樣，熱度自然就掉了」成為多數網友的共識。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
hololive佩克拉新電腦5090+9950X3D！還有RAM 128GB要價百萬日圓
hololive JP 組三期生 VTuber 兔田佩克拉（兎田ぺこら）最近在直播中公開了她新買的遊戲電腦規格，奢華的搭配讓聊天室眾多野兔（粉絲）全嚇傻，經過計算在當地約要價 150 萬日圓（約新台幣 30.5 萬元）左右。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
受困也要冷靜！義大遊樂設施卡軌 男童比「國際手勢」求救
高雄義大世界遊樂園26日發生一起小插曲，兩名國小男童在搭乘知名設施「超級水戰」時，船體因乘坐位置不均而短暫傾斜，導致輪組卡在軌道上，當下兩名男童坐在設施內，被民眾目擊比出國際求救手勢「540」向外示意求援，影片隨即在網路上引發關注，許多網友稱讚男童反應聰明。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
夏宇童、孫協志曬超大鑽戒！曝光「絕美婚紗照」甜蜜熱吻
夏宇童、孫協志曬超大鑽戒！曝光「絕美婚紗照」甜蜜熱吻EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 發表留言