網熱議「七大解酒妙方」 韓式「牛肉湯、熱食」意外受歡迎





狂歡聚餐過後，最怕隔天宿醉糾纏。根據《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年的聲量調查，整理出網友心目中最有效的「七大緩解宿醉方式」。其中「多喝水」被公認為最有效且容易執行的解方，而「高蛋白質食物」如熱雞湯或牛肉麵，也是許多老饕私藏的醒酒秘訣。

首選解方：多喝水加速代謝，對抗酒精利尿引起的脫水

在眾多討論中，「多喝水」獲得最高聲量，被多數網友認為是緩解宿醉最直接的方法。

關鍵原因： 酒精具有利尿效果，喝酒時排出的水分高達攝取量的 3 至 4 倍。這會導致身體脫水，進而產生口渴、疲倦及頭痛等症狀。

專家觀點： 營養師強調，「水就是最有效的解酒液」，適度補水能有效加速身體代謝酒精的過程。

食補大法：高蛋白質食物保護胃壁，網友激推熱食解酒

「食用富含蛋白質的食物」同樣深受網友推崇，認為能減緩酒精對胃部的刺激。

飲酒搭配： 網友建議在喝酒時搭配雞蛋、豆製品或雞肉，能有效降低酒後的胃部不適感。

醒酒私房菜： 不少社群討論點名「牛肉麵、豬肉湯飯、雞湯」等含有蛋白質的熱食。網友分享，酒後吃完這些熱騰騰的食物，「精神明顯好很多」，與韓國常見的「醒酒湯」文化不謀而合。

解酒產品與其他妙招：膠囊輔助與油脂保護

除了天然飲食，網友也針對市售產品與其他生活技巧進行交流：

解酒產品： 解酒膠囊或解酒液在社群中有一定討論度。有網友驚呼「混酒喝完隔天竟然沒事」，但也有人反映長期使用後效果會遞減，強調感受因人而異。

多元技巧： 其他熱門方式還包括「攝取營養油脂」（如橄欖油）來延緩酒精吸收、補充電解質（運動飲料）及喝牛奶。

適量飲酒才是治本之道

雖然宿醉解方多元，但飲酒的核心初衷在於放鬆。若不小心喝過量，不妨記下這七大解方幫助恢復。不過，專家仍提醒「適量飲酒」才是預防宿醉、找回健康節奏的唯一解藥，以免美酒後的代價毀了美好的一天。

※【台灣好新聞】提醒您 開（騎）車不喝酒 喝酒不開（騎）車！※

