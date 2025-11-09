網熱議！侯友宜傳「媽祖神像」象徵交棒？ 蘇巧慧回應了

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

白沙屯拱天宮媽祖10月31日至11月2日，一連三天於新北土城、板橋舉行祈安賜福贊境，並與土城北辰宮「土城媽」、板橋慈惠宮「板橋媽」進行會香。網路近期流傳一段畫面，新北市長侯友宜在出席儀典過程中，將「媽祖神像」交棒給綠委蘇巧慧，網友笑稱「下次侯友宜交接給巧慧的的就是印信了」。對此，蘇巧慧今（9）日下午也受訪還原當時的過程，並強調市政應一棒接一棒，未來接棒者應更努力，做得更好。





記者提問，網路上流傳一段侯友宜順利把「媽祖神像」傳給您的影片，大家說是不是要把新北市長交棒給您的狀況？對此，蘇巧慧表示，白沙屯媽祖上週末來到新北「贊境」，這是新北的大事，所以大家都非常慎重，對待每個儀典都希望要做到最好，大家也知道，其實神尊在起駕時，就是會有一個「起來」，很誠意地讓「祂」可以「入轎」，所以這個「起駕」的過程，大家都喊「進喔、進喔」，一個環節都不能出錯。

她還原，當天剛好侯市長與她剛好被安排站在前後，所以就發生了這樣的畫面，當下應該都沒有多想，就是盼好好地請「祂」可以在「遶境」的時候賜福地方。

不過，蘇巧慧強調，市政部分應該也就是一棒接一棒，「我們感謝前面的每一棒，大家都能夠做出這樣的好成績，那未來接棒的人也應該要更努力，做得更好」。





