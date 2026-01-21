網熱議「前總統名字都好怪」 釣出蔡英文一句神回應！破13萬讚網笑了

政治中心／施郁韻報導

前總統蔡英文近來在社群平台Threads十分活躍。（圖／總統府提供)

一名網友在社群平台Threads發問，表示三名前總統名字「好怪」，直呼台灣找不到第二個同名的人，包括蔡英文、陳水扁、馬英九。沒想到文章也釣出前總統蔡英文留言，神回一句話「叫英文很奇怪嗎？」讓他驚喜直呼「生涯成就：被前總統欽點」

蔡英文近來在社群平台Threads十分活躍，時常在網友的貼文底下留言。近日有網友在Threads上討論台灣3位前總統的名字很奇怪，她卻親自回覆，「叫英文很奇怪嗎？」短短一句話，獲得13萬名網友按讚。

原po開心留言「生涯成就：被前總統欽點」。（圖／翻攝自Threads）

不少網友紛紛留言笑稱，「別人講這句沒感覺，一看是本尊笑噴」、「不會！如果叫數學可能就比較討厭」、「先不管這個了，你是所有總統裡面做得最不奇怪的。」、「不會，我們大家都很喜歡英文」。原po也開心留言「生涯成就：被前總統欽點」。

蔡英文在Threads上自我介紹提到，「家有5狗2貓，宵夜喜歡吃泡麵，以前是蔡教授，現在是已經畢業的小英總統」。

